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Dmitriy Patrušev поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

¡Уважаемые коллеги!

Les является национальным богатством нашей страны, требующим бережного отношения и рационального использования. Сохранение и приумножение лесных recursos – один из пиоритетов государственной политики.

Благодаря реализации федерального проекта «Сохранение лесов» с 2019 года в целом по стране восстановлено 6,4 млн га лесного ва. При этом в последние годы площадь восстановления значительно превышает площадь погибших и вырубленных лесов. En la planificación, cada uno de estos robots requiere aproximadamente 1,4 millones de gas. Также с 2025 года созданию и улучшению лесных питомников будет способствовать новый национальный проект «Экологическое» учие». Особое внимание будет уделено уходу за лесными культурами и увеличению доли материалов лесоустройства.

Главную роль в реализации задач по сохранению и приумножению лесных богатств играют люди, выбравшие ответственный же время сложный путь – защиту леса. Благодарю за ваш труд и достойные результаты.

¡Желаю всего самого доброго и успехов во всех начинаниях!

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