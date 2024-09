14.09.2024 Cały kraj gotowy do walki z żywiołem – Premier Donald Tusk na Opolszczyźnie

Chciałbym dzisiaj prosić wszystkich, żeby podporządkowywali się poleceniom i prośbom straży pożarnej oraz policji. […] Tak jak wszystkie inne służby, mają one na celu wyłącznie ochronę ludzi i ich dobytku

Najbliższa noc, z soboty na niedzielę, będzie decydująca dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu. W obliczu wciąż zmieniających się warunków hydrologicznych kluczowe będzie natychmiastowe reagowanie na wszelkie zagrożenia. El primer ministro Donald Tusk podkreślił, że służby są w pełni zmobilizowane i przygotowane do działania. Jednocześnie zwrócił się do mieszkańców z prośbą o współpracę, zwłaszcza w przypadku ewentualnych zarządzeń o ewakuacji.

Apel do mieszkańców o współpracę ze służbami

Widać wyraźnie, że państwo polskie przez te lata, począwszy desde 2010 r., jest wyraźnie lepiej przygotowane do tego typu działań – zarówno jeśli chodzi o ludzi, służby, koordynację, jak i o infrastrukturę

