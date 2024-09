14.09.2024 4 tysiące żołnierzy w gotowości do niesienia pomocy na terenach objętych podtopieniami

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

4 tysiące żołnierzy w gotowości do niesienia pomocy na terenach objętych podtopieniami14.09.2024

– Zwiększyliśmy liczbę żołnierzy w pełnej gotowości o 1500 żołnierzy. Para już jest 4000 żołnierzy gotowych do niesienia pomocy. Około 500 zostało już zaangażowanych w tą pomoc. Zarówno en Głuchołazach, en Kotlinie Kłodzkiej, en Ostrowie Wielkopolskim, en Legnicy. Wszędzie tam, gdzie wojewodowie występują z prośbą o wsparcie i pomoc wojska. Wojsko jest zawsze gotowe i wojsko będzie tej pomocy udzielać – powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz po odprawie z dowódcami.

W sobotę, 14 września br. Władysław Kosiniak-Kamysz, viceprimer ministro obrony narodowej spotkał się z kadrą dowódczą 11 Małopolskiej Brygady OT.

– Jesteśmy po kolejnej odprawie, po rozmowach z szefem Sztabu Generalnego, z naszymi dowódcami Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również z zgrupowaniami zadaniowymi, które zostały powołane w sytuacji zagrożenia powodziowego. Zostały uruchomione wszystkie plany na wypadek sytuacji zagrożenia, sytuacji właśnie konieczności pomocy dla innych służb mundurowych podległych pod MSWiA. W celu ochrony ludności, w celu pomocy wspólnotom samorządowym. Akcje koordynacyjne na poziomie województw prowadzą wojewodowie i to na ich wniosek Wojska Obrony Terytorialnej czy inne rodzaje wojsk są uruchamiane. Odpowiadamy na to błyskawicznie. 5 województw już zgłosiło tą gotowość do potrzebnej pomocy ze strony Wojska Polskiego

– mówił szef MON.

Wojsko Polskie intensywnie działa w miejscach zagrożenia powodziowego. Żołnierze umacniają wały przeciwpowodziowe i zabezpieczają inne miejsca zagrożone podtopieniami. Są w pełnej koordynacji ze służbami MSWiA i odpowiadają na potrzeby władz samorządowych oraz mieszkańców zagrożonych terenów.

– Postanowiliśmy również o utworzeniu kolejnych zgrupowań inżynieryjnych wojsk operacyjnych. Wczoraj było już powołanych pięć takich zgrupowań. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o uruchomieniu kolejnych trzech zgrupowań inżynieryjnych wojsk operacyjnych w Nisku, w Dęblinie oraz w Krośnie Odrzańskim. W dispozycji jest około 4000 żołnierzy w pełnej gotowości z możliwym uruchomieniem kolejnych rezerw, które zaplanowaliśmy w tym wypadku. (…) Będziemy wspierać te wszystkie działania ze strony wojska, wspierać działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

– mówił wicepremier.

– Kilka zdań o Małopolsce. Jest tu pięciuset żołnierzy w pełnej gotowości, ale również jest 6 Brygada Powietrznodesantowa i żołnierze tej brygady są także w gotowości do pomocy jeżeli taka sytuacja by zaistniała

– dodał szef MON.

***

Niż genueński Boris i związane z nim niezwykle intensywne opady deszczu stanowią obecnie największe zagrożenie pogodowe w Polsce. Wykraczającym poza normy opadom deszczu towarzyszyć mogą burze i silny wiatr. Wojsko Polskie znajduje się w stanie podwyższonej gotowości do działania w ramach WZZ Kraków – tam gdzie jest to konieczne żołnierze aktywnie wspierają siły cywilne w przeciwdziałaniu zagrożeniu powodziowemu.

