Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Торжественная церемония вручения Эрмитажной премии в области культуры и искусства состоялась в заключительный день X Санкт-Петербургского форума объединённых культур в Георгиевском зале Зимнего дворца.

«Эту премию мы вручаем во второй раз нашим соотечественникам и иностранным деятелям культуры, которые внесли значимый вклад в развитие и приумножение культурного наследия, – сказала Заместитель Председателя Правительства, председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова. – Наша с вами встреча – это вклад в культурную дипломатию и дальнейшее развитие искусства, которое способствует миру и дружбе. А именно это продемонстрировал наш десятый форум объединённых культур».

Почётными гостями церемонии стали Министр культуры Ольга Любимова, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, представители стран – участниц форума.

«Культуру невозможно отменить, потому что невозможно отменить народ. Мы все хотим говорить на своих родных языках, мы все хотим, чтобы наши дети воспитывались на наших духовных ценностях. Это большой подвиг сегодня – нести такое служение. И вы это делаете», – обратился к собравшимся губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Вице-премьер Татьяна Голикова и Георгий Вилинбахов, заместитель директора Государственного Эрмитажа, вручили награды лауреатам.

Российским лауреатом Эрмитажной премии этого года стал народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман. Он заметил, что второй год подряд премия присуждается хореографам.

«Это ещё раз доказывает, что балет – это действительно великое искусство, которое сегодня преодолевает языковые барьеры и доступно людям разных культур, разных национальностей, разных религий», – отметил лауреат.

Зарубежным лауреатом объявлен Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России, певец Полад Бюльбюль оглы. Получая награду, он вспомнил, как впервые попал в Эрмитаж ещё ребёнком, и признался, что ему не могло и присниться, что он получит такую престижную премию в этих залах.

«Сегодня именно культура является тем стержнем, который объединяет весь мир», – сказал Полад Бюльбюль оглы.

Эрмитажная премия учреждена оргкомитетом Форума объединённых культур и Государственным Эрмитажем. Впервые её вручили на форуме в 2023 году.

В качестве символа премии вручается реплика Большой Колыванской вазы – произведения камнерезного искусства из яшмы, экспонирующегося в Государственном Эрмитаже.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52705/

MIL OSI