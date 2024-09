Поздравляем Григория Гурова с назначением на пост руководителя Росмолодёжи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

14 сентября 2024 года руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) стал доцент кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления Григорий Гуров. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Григорий Гуров родился в 1985 году в Ставрополе. В 2006 году окончил Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт по специальности «экономист», позже получил степень кандидата экономических наук и образование юриста в Дипломатической академии МИД России. Выпускник Высшей школы государственного управления.

В 2008–2010 годах работал на различных должностях в муниципальных организациях Ставрополя и территориальных структурах органов государственной власти. С 2017 года занимал руководящие должности в Росмолодёжи, реализовал проекты «Больше, чем путешествие» и «Твой ход», развивал молодёжный туризм и патриотическое воспитание.

В 2021 году Григорий Гуров был назначен на должность заместителя Министра науки и высшего образования России. В 2022-м возглавил правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

Поздравляем Григория Александровича и желаем успеха в работе на новой должности в хорошо знакомой организации.

