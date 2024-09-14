Михаил Мишустин назначил Григория Гурова главой Росмолодёжи

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Руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) стал Григорий Гуров. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Григорий Гуров родился в 1985 году в Ставрополе. В 2006 году окончил Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт по специальности «Финансы и кредит», является кандидатом экономических наук.

В 2008–2010 годах работал на различных должностях в муниципальных организациях Ставрополя и территориальных структурах органов государственной власти.

Позже стал консультантом, а затем советником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

В 2017 году перешёл на работу в Росмолодёжь в качестве советника руководителя. В 2020-м занял должность заместителя руководителя.

В 2021 году Григорий Гуров был назначен на должность заместителя Министра науки и высшего образования России.

В 2022-м возглавил правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи.

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