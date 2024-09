Дмитрий Чернышенко: Межвузовский кампус в Смоленске станет центром притяжения для талантливых молодых людей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Смоленской области Василием Анохиным посетил Смоленский государственный университет, где ознакомился с ходом реализации проекта по созданию межвузовского кампуса в городе.

Вице-премьер подчеркнул, что Смоленский межвузовский кампус, инициатива по созданию которого получила поддержку Президента Владимира Путина, станет новой точкой притяжения для талантливых молодых людей.

«Уникальность проекта смоленского кампуса в том, что помимо вузов его резидентами станут и ведущие колледжи региона. Кампус будет работать на формирование единой экосистемы профессионального образования в регионе. И всё это в конечном счёте должно привести к повышению уровня жизни населения в регионе, появлению новых возможностей для реализации молодого поколения и созданию новых рабочих мест», – добавил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что параллельно с проектированием кампуса и проведением строительно-монтажных работ важно уже сейчас прорабатывать продуктовую линейку образовательных программ и перспективных научных исследований. Также важно активизировать взаимодействие с ключевыми партнёрами – предприятиями местной промышленности и высокотехнологичного бизнеса, которые должны стать индустриальными партнёрами Смоленского межвузовского кампуса.

Межвузовский кампус в Смоленске станет главной движущей силой в раскрытии научно-технического и экономического потенциала области. У кампуса будут три основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования и креативные индустрии.

Площадь объекта составит 52 тыс. кв. м. Он будет включать в себя семь зданий: «Школа 21», корпус креативных индустрий, корпус креативных лабораторий, лабораторный корпус, учебно-производственный корпус, учебно-административный корпус и общежитие.

«В основе кампуса будет лучшее, что у нас есть, – компетенции и опыт передовых организаций в регионе: лаборатории СГМУ по изучению антимикробной резистентности, авиационного завода, СмолГУ, СГСХА, смоленских филиалов МЭИ и Финансового университета, ряда компаний. Создаём новую базу для развития в этих направлениях – комфортную и инновационную среду для учёбы, исследований и работы специалистов, преподавателей, аспирантов и студентов. Вводим современные подходы к организации их общего труда. Для привлечения талантов организуем систему непрерывного образования, чтобы профессиональный путь начинался со школьной скамьи, а дальнейший рост квалификации не прекращался и после окончания вуза», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В рамках рабочей поездки в регион Дмитрий Чернышенко ознакомился с реализованными и перспективными проектами Смоленской области в сфере туризма. В числе ключевых – «Смоленская крепость: была, есть и будет!», который победил во всероссийском конкурсе проектов туристического кода. Благодаря ему установили более 120 объектов – 10 интерактивных стел, 6 фотозон, 7 копий утраченных башен, 90 фотостендов, – осуществили архитектурно-художественную подсветку 11 исторических зданий и 2 участков крепости и многое другое.

Также в регионе идёт работа над первым Международным туристско-информационным центром Союзного государства, который ярче раскроет туристические возможности Смоленской области и Республики Беларусь. Вице-премьер отметил значимость реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Смоленской области, в рамках которого проведены масштабные работы по благоустройству исторического центра города и созданию туристической инфраструктуры.

На территории региона сегодня 4,3 тыс. объектов культурного наследия, 29 музеев муниципального, областного и федерального подчинения, особо охраняемая природная территория федерального значения – национальный парк «Смоленское Поозерье».

В Смоленском государственном университете спорта Дмитрий Чернышенко ознакомился с направлениями подготовки спортсменов в различных дисциплинах. Университет является ведущим региональным научным и образовательным центром запада России в сфере физкультуры и спорта. За весь период деятельности подготовлено более 25 тысяч специалистов, успешно работающих в различных регионах страны, ближнего и дальнего зарубежья. Многие выпускники – выдающиеся спортсмены, тренеры, педагоги, учёные, руководители государственных и общественных организаций. В ходе посещения вице-премьеру продемонстрировали действующую инфраструктуру университета, а также доложили о перспективах развития университета: создание конноспортивного комплекса, теннисного центра, центра скалолазания и скейтборда. Кроме того, показали разработки нового оборудования для вида спорта «лазертаг» и презентовали фиджитал-дисциплину.

Также в ходе визита Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором Смоленской области Василием Анохиным осмотрели строящийся молодёжный центр, оценили благоустройство городского сада имени М.И.Глинки и возложили цветы к Вечному огню в честь освобождения Смоленщины.

