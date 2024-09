Source: MIL-OSI Russian Language News

Алексей Оверчук посетил восстановленные после наводнения участки железной дороги в Армении

Находящийся с рабочим визитом в Республике Армения Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук посетил Лорийскую область Армении, где вместе с представителями компаний «Российские железные дороги» и «Южно-Кавказская железная дорога» проехал на электропоезде от станции Ванадзор до станции Ахтала и ознакомился с итогами восстановительных работ на инфраструктуре железной дороги, повреждённой в результате наводнения в мае 2024 года.

В результате продолжительных осадков с последующим переполнением и выходом из русел рек Дебед, Агстев и Ташир на территории двух областей на севере Республики Армения 25 мая произошло затопление населённых пунктов и повреждение участков автомобильных дорог, нарушение водоснабжения 16 населённых пунктов.

Был повреждён ряд объектов инфраструктуры железных дорог Армении, включая размытие пути, падение опор контактной сети, нарушение электроснабжения от ряда тяговых подстанций, повреждение средств железнодорожной автоматики. В результате схода оползня на железнодорожные пути остановлено движение поездов на участке Айрум – Санаин во внутреннем и единственном международном (с Грузией) сообщении.

Президент России Владимир Путин поручил оперативно восстановить повреждённые участки железной дороги. Специалисты ЮКЖД, командированные в Армению специалисты «РЖД» и «Грузинской железной дороги» оперативно приступили к восстановительным работам.

Руководством железных дорог были организованы оперативные штабы в ОАО «РЖД» и ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», установлено тесное взаимодействие с властями Республики Армения по вопросам организации комбинированной (автомобильной и железнодорожной) логистики первоочередных для экономики Армении грузов, включая продовольственные и топливные.

В ходе работ в круглосуточном режиме были насыпаны десятки тысяч тонн бутового камня и щебня, восстановлены водоотводящие инженерные сооружения, тяговые электроподстанции, контактные сети, линии электропередачи различного напряжения, линии связи, станционная инфраструктура. Отстроено несколько километров путей.

Первый пробный поезд отправился в путь по восстановленному полотну 14 июня, на одну неделю раньше ожидавшегося срока.

