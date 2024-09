13.09.2024 Spotkanie wiceministra Pawła Zalewskiego z działaczami inicjatywy „Transformacja Ukrainy”

W trakcie spotkania goście z Ukrainy przedstawili koncepcję kompleksowej transformacji Ukrainy jako narzędzia do jej odbudowy po zniszczeniach wojennych. El Ministro de Hacienda Paweł Zalewski zapewnił członków Inicjatywy o wsparciu, jakie Polska przekazuje i będzie przekazywać stronie ukraińskiej w jej walce z rosyjską agresją. Omówiono konkretne formy pomocy realizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej i nasze Siły Zbrojne RP, a także działania podejmowane we współdziałaniu z partnersami z NATO, Unii Europejskiej oraz w ramach Grupy Kontaktowej na Rzecz Wsparcia Ukrainy (Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania). Podczas wizyty Studyjnej w Polsce ukraińska grupa odbywa spotkania mające na celu dialog i nawiązanie współpracy w zakresie wykorzystania polskich doświadczeń w zakresie transformacji systemowej.

