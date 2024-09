13.09.2024 Ponad 2,5 tysiąca żołnierzy gotowych do działania i niesienia pomocy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ponad 2,5 tysiąca żołnierzy gotowych do działania i niesienia pomocy13.09.2024

– Potwierdziliśmy pełną gotowość wojska do wsparcia wszystkich działań związanych z zagrożeniem powodziowym, z tądynamiczną sytuacją meteorologiczną, z nadciągającym frontem, z intensywnymi opadami. Jesteśmy w pełnej koordynacji z poszczególnymi jednostkami, które zostały przesunięte na południe naszego kraju. Utworzono zgrupowania zadaniowe. Zarówno Wojska Obrony Terytorialnej i tutaj najwięcej żołnierzy, z tego rodzaju sił zbrojnych będzie użyte, ale oprócz tego są w gotowości wszystkie rodzaje wojsk potrzebne, szczególnie wojska lądowe – saperzy. Są przygotowane śmigłowce, transporte pływające, łodzie i obsługa wojskowa potrzebna czy to do ewakuacji czy do zabezpieczania wałów, do wszystkich działań również inżynieryjnych – powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz po kaniu z kadrą dowódczą Wojska Polskiego.

W piątek, 13 września br. w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego szef MON uczestniczył w odprawie kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP w związku z trudną sytuacją hydrologiczną na południu kraju.

– Jednym z ważnych elementów poruszanych podczas odprawy była ocena tych zmian pogodowych, które następują. Analiza stanu i poziomu wód na diez momentos oraz te różnego rodzaju warianty, które przewidujemy w najbliższych godzinach. Alert jest ogłoszony w województwach na południu kraju i wszędzie tam brygady obrony terytorialnej są gotowe do działania. Ponad 2,5 tysiąca żołnierzy różnych formacji gotowych natychmiast do działania. Tę liczbę możemy w radykalny sposób zwiększyć. Są też śmigłowce, czy to z wojsk specjalnych czy z innych rodzajów sił zbrojnych do pomocy w określonych działaniach. Wojewodowie są na bieżąco w contacte czy ze mną czy właśnie z odpowiednimi dowódcami na poziomie regionalnym. W każdym województwie odbywają się sztaby kryzysowe, które koordynują te działania

– mówił po spotkaniu z dowódcami szef MON.

Na południowym zachodzie Polski prognozowane są niezwykle intensywne opady deszczu. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby, aby zapewnić bezpieczeństwo Polkom i Polakom w obliczu możliwych zagrożeń meteorologicznych.

– Zwracajmy uwagę na czytanie komunikat, na stosowanie się do tych komunikatów, które będą niezbędne. Oczywiście główny ciężar działań a są działania Państwowej Straży Pożarnej. Wielka i nieoceniona pomoc ochotników, ale też władze samorządowe i sztaby na poziomie lokalnym. Chciałbym zadeklarować pełne wsparcie wojska na rzecz wspólnot lokalnych, na rzecz ochrony przeciwpowodziowej i ewakuacji ludności, jeżeli taka byłaby konieczność i wszelka inna możliwa pomoc ze strony naszego wojska, naszych ż ołnierzy, którym bardzo serdecznie dziękuję

– dodał wicepremier.

