13.09.2024 Od 1 października pracownicy urzędów skarbowych dostępni na jednej ogólnopolskiej infolinii KAS

Pracownicy urzędów skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) będą udzielać informacji pod numerami: (+48) 22 330 03 30 – dla połączeń z telefonów komórkowych i 801 055 055 – dla połączeń z telefonów narnych.

Tak jak dotychczas dzwoniący uzyskają pod tymi numerami ogólną informację podatkową i celną.

Nowością jest możliwość uzyskania informacji dotyczących indywidualnych spraw podatnika objętych tajemnicą skarbową po potwierdzeniu tożsamości kodem telePIN.

Ogólnokrajowa infolinia KAS zapewni naszym klientom szybką i profesjonalną obsługę, dostarczy rzetelnych i pewnych informacji. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo udzielanych informacji. Uwierzytelnienie kodem telePIN zapewni ochronę danych osób korzystających z infolinii

– podkreśla wiceminister finansów zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

To rozwiązanie dopełnia możliwości zdalnej obsługi naszych klientów. Od lat resort finansów rozwija e-Urząd Skarbowy, w którym można rozliczyć swoje podatki i załatwić wiele innych spraw z nimi związanych. Klienci logują się do niego z wykorzystaniem platformy login.gov.pl, co zapewnia im bezpieczeństwo. Teraz równie bezpiecznie będą mogli contactować się z urzędem skarbowym przez telefon

– wyjaśnia zastępca szefa KAS.

Opcja potwierdzenia tożsamości za pomocą telePINu będzie dostępna także dla pełnomocników ogólnych oraz użytkowników konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym. Korzystając z infolinii KAS pełnomocnicy ogólni i użytkownicy konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym będą zatem mogli, po uwierzytelnieniu, uzyskać wszystkie potrzebne informacje dotyczące swojego mocodawcy lub organizacji.

Infolinia KAS

W ramach infolinii KAS w całej Polsce urzędy skarbowe będą obsługiwały klientów pod numerami, które były do ​​tej pory wykorzystywane przez Krajową Informację Skarbową:

Połączenia z dotychczasowymi numerami urzędów skarbowych będą automatycznie przekierowywane na infolinię.

Jakie informacje uzyska dzwoniący

Dzwoniąc na infolinię KAS klienci jak dotychczas uzyskają ogólną informację podatkowo-celną bez konieczności potwierdzania tożsamości.

Nowością będzie możliwość uzyskania informacji dotyczących indywidualnych spraw podatnika objętych tajemnicą skarbową po potwierdzeniu tożsamości kodem telePIN. Dzwoniący uzyskają np. informacje o rozliczeniach swoich nadpłat i zwrotów z zeznań lub deklaracji podatkowych. Będą też mogli uzyskać wskazówki, jak załatwić swoje sprawy samodzielnie przez Internet, w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z e-Urzędu Skarbowego.

Nie zmieniają się zasady udzielania informacji przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługujące duże podmioty gospodarcze. Pracownicy tych urzędów, będą dostępni pod dotychczasowymi numerami telefonów.

Uwierzytelnienie za pomocą telePIN

Każdy podatnik będzie mógł zadzwonić na infolinię KAS i uzyskać informacje dotyczące swoich spraw podatkowych, objęte tajemnicą skarbową, po uwierzytelnieniu kodem telePIN.

Jeśli dzwoniący na infolinię KAS będzie chciał uzyskać telefonicznie informację dotyczącą swoich spraw podatkowych, objętych tajemnicą skarbową, potrzebuje kodu telePIN.

Klient samodzielnie ustawia kod telePIN po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego na stronie www.podatki.gov.pl.

Pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 lub osoby upoważnione do obsługi konta organizacji (UKO) także będą mogli uzyskać dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową, a dotyczących swoich mocodawców lu b organizacji, do konta której są upoważnieni. W tym celu, poza telePINem, będą proszeni także o podanie numeru identyfikacyjnego mocodawcy lub organizacji.

W każdym przypadku proces uwierzytelnienia za pomocą telePIN jest realizowany automatycznie przez system, a potwierdzenie tożsamości odbywa się bez udziału pracownika KAS.

Jak to będzie działało w praktyce pokazują poniższe esquema.

Jeśli dzwoniący chce porozmawiać w swojej sprawie:

Jeśli dzwoniący chce porozmawiać w sprawie mocodawcy (PPO) lub organizacji (UKO):

