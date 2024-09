13.09.2024 Comunicado MON

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Przedstawienie przez redaktor portalu Onet jakoby Konwent Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych – órgano przedstawicielski podoficerów zawodowych (skupia ustawowych przedstawicieli wszystkich podoficerów – zarówno w MON, jak i w WL, SP, MW, WS, WOT i IWsSZ) rzekomo inspirowany przez kierownictwo MON dąży do ograniczenia roli SPD, czy wręcz likwidacji części tych stanowisk, jest nieprawdą.

Żadne pomysły dotyczące podważania funkcji Starszych Podoficerów Dowództw nie są i nie były rozważane w MON. Wręcz przeciwnie dążymy do stałego wzmacniania pozycji tych stanowisk w siłach zbrojnych wzorem innych państw członkowskich NATO, a także stosownie do oficjalnych dokumentów Sojuszu Północnoatlantyckiego (np. Directiva de Mando Biestratégico de la OTAN 040-00 2). Siły zbrojne wielu państw idą w kierunku rozwijania i wzmacniania korpusu podoficerskiego, co ściśle przekłada się na rozwój Starszych Podoficerów Dowództw (CSEL – Líder alistado superior del comando).

Pismo, o którym wspomina redaktor było jednym z głosów (Dziekana Korpusu Podoficerów Zawodowych MON) w szerokiej diskusji, jaka toczy się wśród podoficerów nt. poprawy funkcjonowania korpusu podoficerów, w tym SPD. Przedstawiona w piśmie propozycja opinii tylko jednego zgromadzenia podoficerów miała powstać na zasadzie środowiskowej konsultacji i jest to postępowanie całkowicie transparentne. Nie podniesiono jej rangi do formalnego wniosku organu przedstawicielskiego (konwentu).

Sprawy dotyczące służby podoficerów są poruszane przez podoficerów podczas spotkań z kierownictwem MON, co wynika wprost z rozporządzenia MON w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy. Kierownictwo MON wsłuchuje się w głosy żołnierzy i jest otwarte na propozycje wychodzące od nich samych.

Ton, w jakim został napisany artykuł jest krzywdzący dla wszystkich podoficerów. Niedobrze się stało, że autorka artykułu nie zechciała poprosić o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych i wyjaśnić nieścisłości, które zawarła w artykule.

