13.09.2024 Breslavia Służby są w wysokiej gotowości i dispozycji – specjalna odprawa we Wrocławiu w związku z zagrożeniem powodziowym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Lokalne podtopienia i powodzie błyskawiczne to scenariusz, przed którym ostrzegają meteorolodzy. W związku z tym zagrożeniem Premier Donald Tusk wziął udział w odprawie ze służbami we Wrocławiu. Państwo działa wyprzedzająco, a służby zabezpieczają miejsca najbardziej zagrożone przez intensywne opady. Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, a także żołnierze Wojska Polskiego m.in. WOT pozostają w pełnej gotowości do działań prewencyjnych i interwencyjnych.

Przygotowania do intensywnych opadów deszczu

Ulewne opady deszczu są spowodowane niżem genueńskim. Ostrzeżenie meteorologiczne 3. stopnia (najwyższego) zostało wydane dla czterech województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego w dniach 11-16 września.

„Nie ma dzisiaj powodu do paniki, ale jest powód, żeby być w pełni zmobilizowanym, aby w tych miejscach gdzie może wystąpić jakiś dramat, żeby wszyscy mogli liczyć na możliwie szybką i skuteczną pomoc”

– mówił Premier na konferencji prasowej po odprawie ze służbami.

Zbiorniki retencyjne są gotowe, aby przyjąć znaczne ilości wody. Przygotowane są także obiekty hidrotecnia. W większości zbiorników retencyjnych są bardzo duże rezerwy.

„Nasza infrastruktura zda ten egzamin o wiele lepiej niż w przeszłości. Służby i ludzie odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo są na nim skoncentrowani i wiedzą, że najbliższe dni to będzie pełna koncentracja sił 24 godziny na dobę”

– mówił szef rządu.

Po 1997 r. powstały liczne inwestycje, które mają chronić przed zagrożeniem przeciwpowodziowym. Są a m.in. zbiorniki wodne czy wały przeciwpowodziowe. Tylko w latach 1998-2015 przeznaczono na ten cel 15 mld PLN.

„W latach 2007-2014 ogromne środki zostały skierowane właśnie po to, aby Wrocław był bezpieczny”

– mówił Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak, który także wziął udział w odprawie.

Służby przygotowały potrzebne worki z piaskiem. Na południe kraju przetransportowano amfibie, czyli pojazdy wojskowe, które mogą być użyte do prowadzenia działań zarówno na lądzie, jak i w wodzie.

Służby w pełnej gotowości

Od środy (11 września) zwoływane są sztaby kryzysowe na poziomie województw, powiatów i gmin. W czwartek odbyła się narada Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wojewodów, szefów służb i kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzisiaj szef rządu spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu z szefami służb oraz wojewodami z najbardziej zagrożonych terenów.

“Odebrałem meldunek od wojewodów z obszarów najbardziej zagrożonych: Małopolskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego i Śląska. Para obszary, w których można spodziewać się zagrożeń. Służby państwa są w wysokiej gotowości i dispozycji”

– podkreślił Donald Tusk.

Służby mobilizują siły i środki, aby poradzić sobie z ewentualnymi zagrożeniami. Są przygotowane do działań prewencyjnych i interwencyjnych.

“Zrobiliśmy przegląd wszystkich naszych zasobów w województwach i służbach. Wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani i gotowi”

– uspokajał Tomasz Siemoniak.

Wojsko Polskie, w tym Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w stałym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W przypadku ewentualnych kryzysów jest gotowe do niesienia pomocy.

“Chciałem podziękować Wojskom Obrony Terytorialnej, Wojsku Polskiemu. Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z Ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i dowódcami”

– mówił Prezes Rady Ministrów.

Do dispozycji jest ponad 125 tysięcy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i członków Ochotniczej Straży Pożarnej. W rezerwie są także funkcjonariusze Policji.

“Dziękuję za pełną koordynację i solidarność między województwami. Jestem zbudowany tym poziomem mobilizacji i gotowości działania. Mówimy tutaj o tysiącach żołnierzy WOT i WP, strażaków i policjantów”

– podziękował szef rządu.

Służby są także w kontakcie z władzami Czech i Niemiec.

Apel do mieszkańców

W najbliższych godzinach powinniśmy wykazywać się rozsądkiem i nie zbliżać do wezbranych rzek. Należy śledzić alerty wysłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz słuchać poleceń służb.

“Apeluję do wszystkich o szczególną uwagę, jeśli chodzi o komunikaty i dispozycje służb oraz władz wojewódzkich”

– zaznaczył Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim od piątkowego popołudnia do niedzieli sumy opadów mogą sięgać nawet 150 litrów na metr kwadratowy.

MIL OSI