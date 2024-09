12.09.2024 Ministro Radosław Sikorski rozmawiał z Ministrem Spraw Zagranicznych Nigerii Yusuf’em Tuggar’em

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski rozmawiał z Ministrem Spraw Zagranicznych Nigerii Yusuf’em Tuggar’em12.09.2024

W rozmowie telefonicznej szef polskiej dyplomacji podziękował Ministrowi Spraw Zagranicznych Nigerii panu Yusuf’owi Tuggar’owi za pomoc w uwolnieniu polskich Studentów Wydziału Afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zatrzymanych w mieście Kano. El ministro Sikorski wyraził opinię, że grupa Polaków znalazła się w nieodpowiednim miejscu i czasie oraz, że lekcja, którą wynieśli z tej sytuacji spowoduje, iż będą bardziej ostrożni w przyszłości. Do uwolnienia polskich Studentów oraz ich opiekunki doprowadziły intensywne działania dyplomatyczne i konsularne polskiego MSZ.

Przypomnijmy, że studenci przebywający w Nigerii na kursie językowym zostali zatrzymani w nocy z 6 na 7 sierpnia br. podczas odbywających się w Kano demonstracji. Ostatecznie zostali uwolnieni 27 sierpnia br. bez postawienia zarzutów.

Podczas rozmowy ministrowie wyrazili wolę powrotu do regularnych konsultacji między resortami spraw zagranicznych (ostatnie odbyły się w Warszawie w lipcu 2021 r.). Mają one służyć planowaniu kierunków dalszego rozwoju stosunków dwustronnych, a także dialogowi na tematy regionalne i globalne. Padło również zapewnienie obu stron, że kontynuowany będzie dialog na najwyższych szczeblach. Pierwsza w historii relacji wizyta prezydenta RP w Nigerii odbyła się we wrześniu 2022, a w jej trakcie zawarto Memorando de entendimiento o współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Nigeria to jeden z najważniejszych sociow handlowych Polski w Afryce Subsaharyjskiej – w 2023 wymiana handlowa przekroczyła poziom 1,1 mld USD, w bieżącym roku pozytywna dynamika została utrzymana. W Lagos z powodzeniem działa Zagraniczne Biuro Handlowe, odnotowujące coraz większe zainteresowanie chłonnym nigeryjskim rynkiem polskich przedsiębiorców, zwłaszcza z branży energetycznej czy teleinformatycznej.

MIL OSI