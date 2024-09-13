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Финансовые новости: 16 сентября 2024 г. вступает в силу новая база расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

С 16 сентября 2024 года вводится в действие новый состав базы расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов).

База расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций, действующая с 16.09.2024

Наименование Номер государственной регистрации
1 ОФЗ 26234 SU26234RMFS3
2 ОФЗ 26229 SU26229RMFS3
3 ОФЗ 26219 SU26219RMFS4
4 ОФЗ 26226 SU26226RMFS9
5 ОФЗ 26207 SU26207RMFS9
6 ОФЗ 26232 SU26232RMFS7
7 ОФЗ 26212 SU26212RMFS9
8 ОФЗ 26242 SU26242RMFS6
9 ОФЗ 26228 SU26228RMFS5
10 ОФЗ 26218 SU26218RMFS6
11 ОФЗ 26241 SU26241RMFS8
12 ОФЗ 26221 SU26221RMFS0
13 ОФЗ 26244 SU26244RMFS2
14 ОФЗ 26225 SU26225RMFS1
15 ОФЗ 26233 SU26233RMFS5
16 ОФЗ 26240 SU26240RMFS0
17 ОФЗ 26243 SU26243RMFS4
18 ОФЗ 26230 SU26230RMFS1
19 ОФЗ 26238 SU26238RMFS4
20 ОФЗ 26239 SU26239RMFS2
21 ОФЗ 26247 SU26247RMFS5

Подробная информация о Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов) размещена на сайте биржи http://moex.com/a3642

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