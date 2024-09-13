Финансовые новости: 13.09.2024, 17-32 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JUW23 (Росбн15ИП).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

13.09.2024

17:32

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 13.09.2024, 17-32 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 103.4) и диапазона оценки рыночных рисков (до 67.42 руб., эквивалентно ставке 6.25 %) ценной бумаги RU000A0JUW23 (Росбн15ИП).

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