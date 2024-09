Финансовые новости: Об ограничении кодов расчетов по Паям открытого ПИФа “БКС Российские Еврооблигации” (RU000A100EQ2) с 16.09.2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” и в связи с дроблением, при подаче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами:

Эмитент (Управляющая компания) Наименование, тип, вид ценной бумаги ISIN Код ценной бумаги АО УК “БКС” инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “БКС Российские Еврооблигации” RU000A100EQ2 RU000A100EQ2

С 16.09.2024 по 25.09.2024 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 25.09.2024.

26.09.2024 допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0.

С 27.09.2024 по 30.09.2024 нет допустимых кодов расчетов.

С 01.10.2024 доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.



