Финансовые новости: Об ограничении кодов расчетов по Паям открытого ПИФа “БКС Российские Еврооблигации” (RU000A100EQ2) с 16.09.2024

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” и в связи с дроблением, при подаче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами:
|Эмитент (Управляющая компания)
|Наименование, тип, вид ценной бумаги
|ISIN
|Код ценной бумаги
|АО УК “БКС”
|инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “БКС Российские Еврооблигации”
|RU000A100EQ2
|RU000A100EQ2
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С 16.09.2024 по 25.09.2024 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 25.09.2024.
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26.09.2024 допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0.
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С 27.09.2024 по 30.09.2024 нет допустимых кодов расчетов.
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С 01.10.2024 доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.
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