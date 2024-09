Творчество, наука, спорт и студотряды: первокурсники познакомились со студенческими объединениями СПбГАСУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сентябрь – не только начало учёбы, но и лучшее время для того, чтобы интересно и с пользой распланировать свой досуг. В этом первокурсников убеждали участники фестиваля «Студфест. Первокурсник», прошедшего в университете 10–12 сентября, – представители студенческих научных сообществ и творческих объединений, студенческих отрядов и спортивных команд. Убеждали не словами, а реальными делами. Поэтому первокурсники с интересом знакомились с презентацией каждого из объединений, подписывались на их сообщества и активно задавали вопросы.

Заместитель председателя студенческого научного общества (СНО) архитектурного факультета, студентка пятого курса Наталья Григорьева три года в СНО. За это время она написала пять научных статей, посетила множество конференций, сейчас участвует в конкурсе на грант и признаётся, что ко всем успехам пришла благодаря поддержке единомышленников, преподавателей и всех, кто продвигает СНО.

«СНО открывает студентам огромные возможности: здесь вас учат писать научные статьи, выигрывать конкурсы и гранты, предоставляют возможность пройти стажировки, участвовать в конференциях. В эти дни члены СНО принимают участие в Международной выставке интеллектуальных технологий в строительстве Shanghai Intelligent Building Technology 2024 в Шанхае. Текущий год – лучшее время вступить в научное общество, потому что у нас запланировано более десяти мероприятий: научные конференции по строительству, научно-развлекательные и образовательные события. Вы узнаете, как превратить свою научную идею в значимый проект», – пояснила Наталья. Она уверена, что, судя по обратной связи и активной подписке на СНО университета и факультетов, научная деятельность вызвала у первокурсников неподдельный интерес.

В зоне особого внимания первокурсников была и презентация студенческих отрядов. Командир штаба, студент пятого курса автомобильно-дорожного факультета Артемий Мазитов рассказал о движении в целом и о каждом отряде СПбГАСУ. Первокурсники охотно разбирали информационные листки, наклейки, подписывались на группы ВКонтакте и буквально засыпали встречными вопросами.

«Интересуются всеми направлениями, потому что каждое даёт возможность путешествовать, набирать профессиональный опыт и развивать гибкие навыки. Всё это необходимо и для личностного роста. В нашем университете действуют девять студенческих отрядов по строительному, археологическому, педагогическому, сервисному и сельскохозяйственному направлениям. Ребята выезжают работать в разные регионы, например, Краснодарский край, работая там на виноградниках, в гостиницах и кафе, вожатыми в детских летних лагерях. Даже побывали на строительных площадках Ямала. Участники студенческих отрядов получают хорошие бонусы: в сервисном направлении ребятам выдают удостоверение о квалификации, например, бариста. В любом отряде можно рассчитывать на зарплату от 60 до 200 тысяч рублей за два месяца работы, которая, в свою очередь, может быть зачтена в производственную практику. Кроме того, они работают своим отрядом, а это значит, что исключается адаптация к новому коллективу. Так они ещё больше сплачивается, открывают новые места для отдыха», – рассказал Артемий.

Студентка первого курса строительного факультета Дарья Юранёва рассказала, что при выборе университета обращала внимание прежде всего на направления подготовки и условия обучения, а сегодня детально узнала ещё и о преимуществах внеучебной деятельности, чему очень рада. «Студенческие отряды заинтересовали меня возможностью побывать в разных уголках страны. Особенно привлекло педагогическое направление, в рамках которого можно работать вожатым в детских лагерях у моря. Представители настолько интересно делились опытом, рассказывали о движении, что я сразу захотела присоединиться к нему», – поделилась Дарья Юранёва.

Отдельную площадку организаторы выделили под творческие объединения Центра студенческого досуга и творчества «Кирпич». Помимо буклетов и рассказов, их представители продемонстрировали, чему могут научить и чем предлагают наполнить досуг. Поклонники настольных игр играли в го, фотографы с удовольствием приглашали в фотозону, танцоры, музыканты и вокалисты выступали на сцене.

Директор Центра студенческого досуга и творчества «Кирпич» Ирина Деева подчеркнула, что на фестивале представлены все студии «Кирпича».

«Такой живой интерес к студиям и проектам радует и вселяет уверенность, что к нам придут увлечённые, талантливые и, что не менее важно, активные ребята. Для удобной записи в студии, оперативной связи с их руководителями, преподавателями мы предлагаем вступать в наши группы ВКонтакте. Многие изъявили желание заниматься организационной деятельностью. Результаты мероприятия уже видим. Так, в предстоящую пятницу мы проводим две игры квиза “Не moodle опрос” вместо запланированной одной, так как количество команд заметно выросло», – рассказала Ирина Деева.

Оживлённо проводились розыгрыши подарков, шло общение с артлидерами, которые собирали возле себя группы единомышленников. Первокурсница юридического факультета Виктория Матвиенко задержалась у фотозоны.

«Я увлекаюсь фотографией и хотела бы развиваться в этом направлении, поэтому решила записаться в фотостудию. Пообщавшись с её представителями, поняла, что могу многому здесь научиться. В планах – профессионально снимать природу и животных», – поделилась Виктория.

Кроме того, ребята смогли познакомиться с работой совета иностранных обучающихся СПбГАСУ. Благодаря их проектам иностранные студенты гораздо легче адаптируются не только к учебному процессу, но и в целом к жизни в России. Кроме того, они быстрее избавляются от языкового барьера, обогащаются знаниями о культуре нашей страны.

Тот, кто предпочитает спорт, выбирали секции Центра физической культуры и спорта СПбГАСУ, в котором можно начать или продолжить заниматься многими видами. В клубе действуют секции по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, художественной гимнастике, армспорту и пауэрлифтингу, спортивным единоборствам, ориентированию. И это далеко не весь перечень. Первокурсники подробно узнали о каждом из них, о профессиональных тренерах-преподавателях, а также об участии в соревнованиях и чемпионатах вплоть до международного уровня.

В этом году фестиваль студенческих объединений прошёл в новом формате – в течение трёх дней. Такой подход показал свою эффективность для популяризации досуговой деятельности в университете и привлечения к ней первокурсников.

