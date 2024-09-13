«Роснефть» продолжает орнитологические исследования в рамках программы сохранения биоразнообразия

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При поддержке «Роснефти» стартовала научная экспедиция по изучению птиц на Таймыре. Ученые проведут комплексные авиаобследования внутренней дельты Енисея (Бреховские острова), а также побережий и крупных островов Енисейского залива.

Исследования проводятся в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, получившей название «Тамура». Ее реализует Арктический Научный Центр Компании. В рамках программы на полуострове Таймыр в период с 2024 до 2027 гг. планируется проведение исследований карской субпопуляции белого медведя, популяций дикого северного оленя, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре годы будет проведено десять экспедиций.

Главной целью стартовавшей экспедиции является оценка значимости дельты реки Енисея для водоплавающих и околоводных птиц в период их осенней миграции и миграционных остановок, в том числе для краснокнижных видов – краснозобой казарки и малого лебедя. Традиционно, дельты крупных рек являются важнейшими районами концентрации птиц в период миграций. Однако, современные данные о фауне, численности и распределении птиц в этих местах отсутствуют. Это делает начинающийся этап авиаисследований на Бреховских островах особенно актуальным.

В рамках экспедиции оснащённый специальным оборудованием самолёт-лаборатория будет совершать полёты над наиболее благоприятными для миграционных остановок районами. Ученые проведут фотосъёмку всех встреченных на маршруте птиц. По результатам полученных данных будет уточнена численность и видовой состав стай и отдельных особей, а также определены координаты их гнездования. Это позволит получить комплексное представление о фауне и распределении птиц в этом районе.

По окончании работ на Бреховских островах исследования сместятся к берегам Енисейского залива. Здесь основным объектом внимания станет береговая зона – её геоморфологическое строение и особенности береговых уступов. В ходе обследования побережий ученые также будут уделять внимание фауне морских млекопитающих и птиц.

В этом сезоне ученые уже проводили полевые работы по изучению птиц на Бреховских островах. Специалисты преодолели более 400 км в поисках редких видов птиц, занесенных в Красную книгу. Кроме того, в июле и августе в рамках программы «Тамура» стартовали научно-исследовательские экспедиции по изучению диких северных оленей и белых медведей.

«Роснефть» уделяет особое внимание вопросам экологии и сохранению биоразнообразия. Арктический научный центр реализует самую масштабную с советских времен программу изучения арктического региона. За 12 лет проведено уже более 50 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

13 августа 2024 г.

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