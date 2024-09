Рабочий визит Алексея Оверчука в Республику Армения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Заместитель Председателя Правительства России был принят Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и провёл встречу сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения.

13–14 сентября российская делегация под руководством Заместителя Председателя Правительства Алексея Оверчука находится с рабочим визитом в Республике Армения.

В Ереване Алексей Оверчук был принят Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, с которым обсудил современное состояние и перспективы развития сотрудничества Российской Федерации и Республики Армения в двустороннем формате, а также вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

В продолжение визита Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации провёл совместно с Вице-премьер-министром Республики Армения Мгером Григоряном встречу сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения. Во встрече приняли участие представители профильных структур, министерств и ведомств двух стран.

В ходе переговоров Алексей Оверчук отметил, что сотрудничество России и Армении в настоящее время осуществляется динамично и успешно во всех отраслях экономики.

«Цифры и факты говорят лучше громких слов. В 2023 году взаимная торговля России и Армении выросла на 55,8%, до 7,4 млрд долларов. В этом году рост ускорился. Только за первое полугодие этого года товарооборот между нашими странами составил 8,4 млрд долларов. Мы вполне можем до конца года выйти на рубеж 14–16 млрд долларов. В 2020 году у нас было 2,3 млрд долларов», – сообщил Заместитель Председателя Правительства.

По словам Алексея Оверчука, положительную динамику в рост экономики Армении вносят отношения, сложившиеся между странами в рамках Евразийского экономического союза. С момента присоединения к ЕАЭС в 2015 году ВВП Армении на душу населения вырос в 2,3 раза.

Стороны обсудили текущие вопросы реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, финансов и инвестиций. Отдельное внимание в ходе встречи сопредседателей межправкомиссии было уделено гуманитарной сфере сотрудничества.

Состоялся предметный обмен мнениями относительно перспектив углубления российско-армянских гуманитарных связей путём реализации совместных проектов в сферах среднего и высшего образования.

Заместитель Председателя Правительства поблагодарил армянских коллег за оказанное российской делегации традиционное гостеприимство, конструктивный настрой и дружественную атмосферу. По итогам встречи сопредседатели межправкомиссии договорились провести очередное заседание комиссии в Российской Федерации в ближайшее время.

http://government.ru/news/52691/

MIL OSI