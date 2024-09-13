Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В процессе сегоднешнего анализа, показываю нам экономическое развитие в закупках между Москвой и Карелии. Компания ” Роснефть ” продолжает развитие экологической сферы для сохронения биоразнообразия на реке Енисея. Обучение и развитие персонала так же продвигаются в социальной сфере, открывая новый потенциал.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Эффективный инструмент для проведения закупок: к порталу поставщиков подключили еще один регион

Республика Карелия присоединилась к порталу поставщиков и стала 41-м регионом, заказчики из которого получили возможность работать на платформе. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

2. «Роснефть» продолжает орнитологические исследования в рамках программы сохранения биоразнообразия

При поддержке «Роснефти» стартовала научная экспедиция по изучению птиц на Таймыре. Ученые проведут комплексные авиаобследования внутренней дельты Енисея (Бреховские острова), а также побережий и крупных островов Енисейского залива.

3. «Силовые машины» — больше, чем работа. Политехники встретились с представителями компании

В Башне Политеха состоялась первая встреча студенческого конструкторского бюро (СКБ) АО «Силовые Машины» в новом учебном году. На мероприятии присутствовали студенты и кураторы от компании и университета, которые представили основные направления работы СКБ и рассказали о возможностях. Участников также познакомили с текущими проектами бюро, перспективами карьерного роста и условиями отбора.

4. Участникам, организаторам и гостям II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского и II Всероссийского форума «Вера и спорт»

С 11 по 16 сентября 2024 года в Нижнем Новгороде будут проходить II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского, в рамках которых пройдёт Всероссийский форум «Вера и спорт»

5. Моцарт открыл новый концертный сезон в Белом зале

Вместе с учебным годом в Политехе стартовал и музыкальный сезон. 12 сентября симфонический оркестр «Классика» известил о начале 19 концертного сезона в лучшем университетском парадном зале Санкт-Петербурга.

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