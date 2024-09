Праздник знаний и технологий: Академия информатики отметила 20-летний юбилей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В научно-исследовательском корпусе СПбПУ состоялся праздник «Юбилей в кругу друзей». На мероприятии педагоги Академии информатики для школьников встретились с выпускниками, провели мастер-классы, разыграли призы и скидки. Это был замечательный праздник — настоящий день рождения. Академии исполнилось 20 лет.

Большой интерес у гостей вызвали бесплатные мастер-классы для школьников по программированию, дизайну, созданию сайтов и робототехнике. Дети смогли попробовать свои силы в IT, сравнить занятия в АИШ со школьными уроками и понять, что учёба может быть весёлой и интересной.

Необычные мастер-классы устроили педагоги детского международного научно-популярного проекта «Sciencely». Они проводили медицинский и биологический мастер-классы, на которых учили детей останавливать кровотечение и накладывать повязки, а также рассказывали, что такое природные красители и как они работают.

Мероприятие посетил проректор по дополнительному и довузовскому образованию Тихонов. В поздравительной речи, обращенной к педагогам, выпускникам, родителям и слушателям АИШ, он сказал: За 20 лет технологии сильно изменились, и продолжают меняться все быстрее и быстрее. Меня радует, что Академия информатики не теряет популярность, а наоборот набирает её, а это значит, что педагоги успевают за этими изменениями. Коллегам хочется пожелать: только вперед, только развитие! Поздравляю вас, так держать!

На «Юбилее в кругу друзей» выступали выпускники Академии информатики. Многие из них уже состоявшиеся и востребованные IT-специалисты. Они рассказали об учебе в АИШ, преподавателях, поступлении в вузы и успехах на работе, поделились приятными воспоминаниями. Гости активно задавали вопросы о профессиях, в которых реализовались выпускники, советовались по поводу поступления в АИШ собственных детей.

Директор Высшей инженерной школы Александр Кудаков рассказал об истории АИШ и отметил: Изюминка Академии информатики заключается в том, что она повторяет принцип обучения, который есть в университете. Это, действительно, первая ступенька погружения школьника в университетскую среду. В АИШ все немного не так, как в школе: другая организация занятий, семестровая система обучения, возможность выбирать траектории обучения .

Выпускница Академии информатики Александра Науменко рассказала: Я училась в АИШ 12 семестров, и мне хотелось бы сказать спасибо каждому преподавателю. Кроме того, мы занимались в маленьких группах с детьми, которые также были заинтересованы в учебе, и это очень хорошо сказывается на социализации. Именно в АИШ у меня появились первые друзья и близкие по духу люди .

Академия информатики для школьников открылась в СПбПУ в 2004 году. В первом наборе по 2 учебным программам занималось 162 школьника. Сегодня АИШ — это 83 курса по 10 направлениям информационных технологий. Каждый год в Академии обучается более 2800 детей.

За два десятилетия педагоги помогли 14 тысячам детей открыть для себя мир информационных технологий и познакомиться с различными IT-специальностями. Академия — это не только обучение, но и первые шаги в стенах Политеха. Многие ученики выбрали здесь будущую профессию, а затем поступили в СПбПУ и другие престижные вузы, нашли работу в ведущих компаниях.

«Спасибо всем ученикам Академии информатики, бывшим и нынешним, что вы выбираете нас, — говорит руководитель АИШ Мария Синицына. — Мы рады передавать свои знания и опыт, открывать вам дверь в такой интересный и многогранный мир IT».

Праздник состоялся, но юбилейный год ещё не закончился. Впереди мероприятия и конкурсы для школьников, на которые Академия информатики приглашает всех желающих. Подписывайтесь на группу Академии в ВКонтакте или Telegram и следите за анонсами.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/prazdnik-znaniy-i-tekhnologiy-akademiya-informatiki-otmetila-20-letniy-yubiley/

