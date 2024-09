Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Вместе с учебным годом в Политехе стартовал и музыкальный сезон. 12 сентября симфонический оркестр «Классика» известил о начале 19 концертного сезона в лучшем университетском парадном зале Санкт-Петербурга.

Как увертюра предшествует развитию действа в опере, так и этот концерт стал вступлением к новому сезону. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта — первое, что прозвучало в зале после летней паузы. Оркестр «Классика» включил в программу еще несколько шедевров, покоривших мир: увертюры к операм «Кармен» Бизе и «Севильский цирюльник» Россини, «Венгерские танцы» Брамса и «Славянские танцы» Дворжака.

«Белый зал любят все! На концерты приезжают издалека! — поделился художественный руководитель и дирижер оркестра Александр Канторов. — Мы всегда с удовольствием в нём выступаем, открываем новый сезон пожеланием всем слушателям и артистам получать удовольствие от такого большого искусства, как музыка».

Прошлый сезон Белый зал провел с рекордным числом концертов — 172. Новый — не менее обещающий. 2 октября начнется традиционный фестиваль русской музыки и поэзии «Пушкинские дни в Политехническом», посвященный открытию Царскосельского лицея. В этом году фестиваль объединит 13 событий.

«„Пушкинские дни в Политехническом“ — это важный проект университета по сохранению русской культуры, наследия Пушкина и его современников через музыкальное и театральное искусство, — считает руководитель Дирекции культурных программ и молодежного творчества Борис Кондин. — В Белом зале студенты встретят Евгения Онегина, роль которого исполнит народный артист России, актер театра и кино Сергей Мигицко, услышат концерт для скрипки с оркестром Чайковского, по праву считающимся одним из символов России, погрузятся в историю нашей страны вместе с Музыкальным театром детей Марины Ланда и песнями Дунаевского, Утёсова, Окуджавы».

Политех действительно уникальное место, в котором воспитывают музыкой. Вместе с концертным сезоном, программы которого студенты СПбПУ посещают бесплатно, в Белом зале начались «Творческие семестры» для первокурсников. С симфоническим оркестром, шедеврами классики и изобретенным в Политехе музыкальным инструментом терменвоксом познакомятся более пяти тысяч студентов.

https://www.spbstu.ru/media/news/kultura/motsart-otkryl-novyy-kontsertnyy-sezon-v-belom-zale/

