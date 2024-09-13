Карты для перечислений стипендий будут выдавать 16 и 17 сентября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

16 и 17 сентября студентам Государственного университета управления дневного отделения 1 курса, обучающимся на бюджетной основе, выдадут пластиковые карты от Сбербанка для перечисления стипендий.

Выдача карт будет производиться с 10:00 до 15:00 в фойе Лабораторного корпуса.

Для получения карты обязательно предъявление паспорта гражданина РФ.

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