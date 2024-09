Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

14 сентября Студенческий клуб Политеха открывает очередной сезон. В первую очередь на этот праздник приглашают первокурсников, чтобы они узнали, сколько всего интересного есть в университете, и выбрали себе занятие по душе.

Среди разнообразия возможностей кого-то из ребят наверняка привлечёт перспектива стать актёром настоящего театра — со сценой и кулисами, гримёркой и декорациями, зрительным залом и гардеробом. Побывать там и увидеть всё своими глазами можно прямо во время открытия Студклуба, ведь мероприятие традиционно проходит на площадке Студенческого городка, где в одном из зданий располагается Народный университетский театр «Глагол».

И кто знает, может быть, именно в этот день зародится новая звёздочка «Глагола», которая через время засияет на его сцене, как это происходило уже не раз и не два. Как это произошло четыре года назад со студенткой первого курса Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Ириной Смирновой. К окончанию бакалавриата она была в театре исполнительницей нескольких ролей и художником по свету. Училась при этом на отлично и получила красный диплом.

Но это ещё не всё — Ирина работает в научно-исследовательской лаборатории «Политех-Инвест», учится на первом курсе магистратуры (куда поступила по конкурсу портфолио) и собирается продолжать прыжки с парашютом.

О театре, науке, счастливом детстве и многом другом Ирина рассказала нам в интервью, которое вы можете прочитать на нашем портале «Политех МЕДИА».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/politech-media/irina-smirnova-s-poroga-ponyala-chto-glagol-eto-moye-mesto/

MIL OSI