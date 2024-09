Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников Форума молодых историков Союзного государства, который проходит в рамках XVII фестиваля «Молодёжь – за Союзное государство» и объединил более 70 студентов, аспирантов, преподавателей, общественных деятелей, государственных служащих из России и Белоруссии.

В обсуждении также приняли участие губернатор Смоленской области Василий Анохин, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник. Также перед присутствующими приветственные слова от Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина и Председателя Палаты представителей Национального собрания РБ Игоря Сергеенко зачитали депутат Госдумы РФ Артём Туров и депутат Палаты представителей РБ Сергей Клишевич.

«Отношения между Россией и Белоруссией всегда носили стратегический характер, строились на принципах взаимного уважения и учёта общих интересов. В основе нашего Союза – братство двух народов, их духовная и культурная близость. Сегодня ключевой становится наша способность сообща отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности – они у России и Белоруссии едины. Наша общая история демонстрирует немало примеров дружбы и бескорыстной взаимопомощи, стремления действовать вместе ради достижения высших целей», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В декабре исполнится 25 лет подписанию Договора о создании Союзного государства, а в следующем году члены Союзного государства вместе отметят великий праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Историки и архивисты Союзного государства реализуют общие проекты. В прошлом году завершилась большая работа над шеститомным сборником «Без срока давности. Беларусь».

Ведутся совместные проекты Смоленского и Псковского государственных университетов. В СмолГУ действует центр «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем», а в ПсковГУ создана научно-образовательная лаборатория по изучению Второй мировой войны и противодействию фальсификации истории.

Кроме того, недавно было принято решение об учреждении отдельной Премии Союзного государства для молодых учёных.

Фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство» проходит на смоленской земле в третий раз. Участниками фестиваля являются солисты и коллективы из разных уголков России. Например, в этом году на сцену выйдет молодёжь Смоленска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Краснодара, Ростова-на-Дону. В составе белорусской делегации – представители из Минска, Витебска, Бобруйска, Брестской и Гомельской областей. Также в этом году к фестивалю присоединились участники из Мариуполя.

«История не только связывает прошлое и настоящее, но и формирует систему ценностей, закладывает такие качества, как патриотизм и гражданственность. Сегодня, когда против нас ведут полномасштабную информационную войну, пытаются раскачать изнутри, внести в общество раскол, подорвать доверие к власти, очень важно уметь грамотно защищать национальные интересы, традиционные ценности, историческую память. Эту важнейшую государственную задачу мы решаем вместе с братским белорусским народом. Наш форум – это мощный сигнал того, что российская и белорусская молодёжь не поступается принципами и вместе со старшим поколением защищает уроки Второй мировой и Великой Отечественной войны, противостоит современному нацизму, строит сильное и авторитетное Союзное государство», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Число участников фестиваля, не считая экспертов и гостей, по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое – почти до 400 человек. На открытии присутствовали почти 3 тысячи зрителей – втрое больше, чем раньше.

«Важно, чтобы молодёжь России и Беларуси не забыла о своем долге гражданина перед своими государствами и долге памяти перед поколениями победителей. За три года Постоянный комитет почти вдвое увеличил число мероприятий Союзного государства гражданско-патриотической направленности», – рассказал Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Ещё одним пунктом рабочего визита Дмитрия Чернышенко стала Смоленская академия градостроительства и архитектуры. Вице-премьер совместно с губернатором Смоленской области Василием Анохиным осмотрел мастерские и лаборатории в учреждении, созданные по федпроекту «Профессионалитет».

«Смоленская область активно участвует в программе „Профессионалитет“. Этот федпроект – важный инструмент подготовки квалифицированных кадров. Сегодня колледжи и техникумы становятся теми социальными лифтами, которые помогают студентам получить нужные специальности, быстро выйти на рынок труда, получить достойную зарплату, оставаться в регионе, строить здесь семьи и работать на благо области и страны», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Смоленская академия градостроительства и архитектуры – это базовая организация образовательно-производственного кластера строительства, который признан Минпросвещения России одним из лучших в стране. В него входят еще 7 колледжей и техникумов, а также 9 отраслевых компаний. В этом году 650 выпускников объединения пошли работать в предприятия смоленского стройкомплекса, дорожного хозяйства и ЖКХ.

«Работодатели довольны уровнем квалификации новых молодых специалистов. Такую модель подготовки кадров планируем внедрить для всех ключевых отраслей. В этом году открыли кластеры медицины и машиностроения, а в следующем – химической промышленности и сельского хозяйства. Смоленская область – это лидер в Центральном федеральном округе по количеству заключённых договоров целевого обучения. В 2022 году число целевиков составляло 50, а в этом – уже более тысячи ребят, которые станут работниками учреждений и предприятий с нехваткой кадров. Ввели для этого целый комплекс мер поддержки – дополнительные стипендии, помощь с жильём, выплаты и прочее. К 1 сентября 2025 года по программам „Профессионалитета“ в области будут обучаться более 5,4 тысячи студентов. Для их подготовки создадим почти 60 современных учебно-тренировочных зон и лабораторий. Общее количество организаций-работодателей, участвующих в подготовке специалистов в кластерах, составит 85», – отметил Василий Анохин.

В ходе визита в Смоленскую академию градостроительства и архитектуры вице-премьер и губернатор оценили мастерские и лаборатории, работающие по федпроекту «Профессионалитет». Они посвящены материаловедению, газовому делу, IT-решениям для бизнеса и сметного дела, цифровым технологиям в строительстве, автоматизированному проектированию в строительстве.

Также Дмитрий Чернышенко и Василий Анохин ознакомились со студенческими архитектурными проектами и пообщались со студентами – участниками программы привлечения абитуриентов академии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52687/

MIL OSI