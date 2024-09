Дмитрий Патрушев дал ряд поручений по вопросам развития рынка минеральных удобрений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Удовлетворение растущего внутреннего спроса на минеральные удобрения и регулирование их оборота обсудили на расширенном совещании под председательством Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева, которое прошло в рамках его рабочей поездки в Вологодскую область. В мероприятии приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств, отраслевых объединений и бизнеса.

Как было отмечено, в целом производство минеральных удобрений в России демонстрирует уверенную положительную динамику. В прошлом году прирост составил 10%. В текущем году эта тенденция сохраняется.

По словам Дмитрия Патрушева, активному притоку инвестиций в отрасль способствуют меры господдержки, а именно: льготное кредитование, специальные инвестконтракты и соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В результате за последние годы объём вложений достиг почти 2 трлн рублей. Это позволяет активно развивать экспортные поставки и удовлетворять растущий внутренний спрос.

«Обеспечение собственного рынка остаётся приоритетом, и Правительством приняты соответствующие решения. Рассчитываю, что производители продолжат поставлять нужные объёмы продукции на внутренний рынок, сохраняя ценовую доступность для аграриев», – подчеркнул вице-премьер.

При этом удобрения по‑прежнему являются важной экспортной позицией для страны. Россия – один из мировых лидеров по поставкам этой продукции. В прошлом году они выросли до 40 млн т, а их география на сегодня охватывает бо́льшую часть мира.

В целях дальнейшего развития этого сектора в России по итогам совещания Заместитель Председателя Правительства дал ряд поручений. В частности, Минсельхозу совместно с Минпромторгом до конца октября утвердить стратегический план по приобретению минеральных удобрений регионами до 2030 года, Минтрансу совместно с «РЖД» принять меры для обеспечения их бесперебойных поставок аграриям, вместе с ФАС и Минпромторгом проработать возможность повышения приоритетности перевозок удобрений на постоянной основе.

