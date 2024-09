Делегация ГУУ посетила НГАТУ с ответным визитом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Делегация Государственного университета управления во главе с ректором Владимиром Строевым посетила Нижегородский государственный агротехнологический университет в рамках реализации ранее подписанного соглашения о сотрудничестве.

Ректор НГАТУ Илья Воротников познакомил коллег из ГУУ с приоритетными направлениями в сфере образования и основными направлениями научных исследований.

Владимир Строев в свою очередь обозначил возможные направления совместной работы. Прежде всего, это реализация сетевых образовательных программ, в которой ГУУ имеет значительный положительный опыт, а также научные исследования в области беспилотных систем, интернета вещей и цифровых платформ в сфере АПК.

Напомним, что ГУУ и НГАТУ подписали соглашение о сотрудничестве 6 августа 2024 года в Москве, договорившись о следующей встрече в Нижнем Новгороде.

