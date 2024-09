Source: MIL-OSI Russian Language News

Закончилась вторая неделя учебного года. На ней были подведены итоги выборов в Московскую городскую Думу, на которых от избирательного округа №45 победил директор Учебно-тренировочного центра действий в чрезвычайной ситуации и начальной военной подготовки ГУУ Максим Джетыгенов. Поздравляем! Нашими экспертами обсуждалось это и другие события, в том числе рост заработков от подработки и цен на яблоки и груши, войну чипов, регистрацию блогеров и статус бенефициара.

— Ректор ГУУ Владимир Строев обсудил особенности межвузовского взаимодействия в рамках работы ПИШ. «Мы поняли: чтобы решать серьезные конструкторские задачи, быть интересными индустриальным партнерам, нужно налаживать сотрудничество с другими СКБ. Сейчас мы активно кооперируемся с Нижегородским техническим университетом. Если говорить о проблемах, то сегодня не хватает механизмов эффективного взаимодействия студенческих КБ», – отметил ректор.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал о новом витке войны чипов. Япония ужесточила контроль за экспортом передового оборудования в Китай. «Китай с 2010 года прибегал к ограничению и даже приостановке поставок редкоземельных металлов в Японию. С тех пор японцы работают над снижением зависимости от китайского импорта редкоземельных металлов, но пока не особо успешно», – напомнил экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков объяснил причины роста цен на авиабилеты. «Основным является то, что растут составляющие цен на авиабилеты. А именно, повышается стоимость топлива и обслуживания самолетов, которое осложнено из-за санкций. Сложности с обслуживание приводят к тому, что издержки авиакомпаний растут», — пояснил экономист.

— Также Максим Чирков оценил закон о госрегистрации блогеров. «Совершенно точно нужно повышать ответственность лидеров общественных мнений перед аудиторией. Граждане должны знать, кто именно является автором публикаций. Это связано с тем, что электронные СМИ, соцсети, блогеры уже по своему уровню значимости сравнимы с традиционными СМИ, с этим и связано появление подобных законопроектов», – считает эксперт.

— Ещё Максим Чирков прокомментировал намерения Дональда Трампа ввести 100% пошлину на товары из стран, которые отказываются от доллара. «Однако предвыборные обещания нужно делить на два, поскольку предвыборная пора достаточно богатая на заявления, но по факту после выборов действия вновь избранного президента будут несколько другими», — добавил экономист.

— Доктор политических наук, профессор ГУУ Виктор Титов проанализировал ход выборов в Мосгордуму. «Согласитесь, первоначальная идея предварительной регистрации всех желающих проголосовать посредством бумажных бюллетеней выглядела не просто как попытка «отучить» московского избирателя голосовать «по старинке», но и как опасения в связи с высокой протестной явкой», – делится мыслями профессор.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов прокомментировал возможную девальвацию рубля в 2025 году. «Вообще, даже мало-мальски точный прогноз на перспективу год вперед в нынешних весьма турбулентных геоэкономических условиях не представляется возможным. О том, каким будет доллар в 2025 году, можно будет более-менее определенно говорить в ноябре», – резюмировал эксперт.

— Также Константин Андрианов объяснил скачкообразный курс рубля в последнее время. «Определенные колебания валютного курса вполне традиционны для конца августа-начала сентября. Это, с одной стороны связано с затуханием туристического сезона (что снижает потребность в иностранной валюте), а с другой стороны, с ростом деловой активности во всех прочих секторах российской экономики (что, в свою очередь, увеличивает спрос на иностранную валюту)», – пояснил экономист.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова назвала причины повышения доходов россиян от подработки. «С появлением различных платформ по поиску подработок, развитием онлайн-репетиторства, доставки и фриланса россиянам стало проще находить и выбирать подработки с гибким графиком и достойной оплатой. Платформы не только расширяют спектр доступных вариантов трудоустройства, но и создают конкуренцию за кадры, которая способствует повышению ставок оплаты труда», – говорит эксперт.

— Заведующий кафедрой статистики, доцент кафедры финансы и кредит ГУУ Николай Кузнецов подробно и доступно объяснил, кто такой бенефициар. «Говоря простым языком, бенефициар или бенефициарный владелец — это выгодоприобретатель, то есть тот, кто получает какую-либо выгоду. Например, если ваша супруга сварила вам борщ, то можно сказать, что вы в некотором роде бенефициар семейных отношений», — рассказал эксперт.

— Заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью ГУУ Василий Старостин рассказал об особенностях диджитал-маркетинга. «Когда компании с помощью своих продуктов и сервисов стараются сделать жизнь людей и работу организаций удобнее, интереснее, эффективнее, по сути, они уже занимаются маркетингом», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор рассказала о военных пенсиях. К примеру, мобилизованные, добровольцы и контрактники будут получать обычную страховую пенсию, поскольку они не являлись кадровыми военными. «Но при определении их пенсионных прав имеются особенности: период участия в СВО засчитывается в страховой стаж в двойном размере», — отметила эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала, что будет с ценами на яблоки и груши. «В отличие от яблок с грушами действительно есть проблема — их достаточно сложно перевозить. Они с более коротким сроком хранения и в зрелом состоянии очень чувствительны к механическим повреждениям. Поэтому груши собирают раньше срока зрелости, и на прилавки они зачастую такими и попадают – зелеными и жесткими», – говорит эксперт.

— Заместитель директора Института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова выразила обеспокоенность по поводу возможного сокращения пенсионного финансирования в связи с обсуждаемой оптимизацией бюджета Социального фонда РФ. Однако, она подчеркнула, что целью изменений является оптимизация расходов, а не сокращение выплат.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Анастасии Лобачёва дала прогноз роста зарплат россиян. «Средние заработные платы россиян динамично увеличиваются, что позволяет говорить о достижении отметки в 100 тысяч рублей к 2027 году. Рост доходов будет сопровождаться снижением инфляции, что также поспособствует повышению реальной покупательной способности населения», – отметила эксперт.

— Профессор ГУУ, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох прокомментировал представленную в Госдуме программу по совершенствованию миграционной политики. «Я не стал бы использовать термин «ужесточение». Это, скорее, либо оптимизация, либо совершенствование системы управления трудовой миграцией», — сказал профессор.

— Доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Института экономики и финансов ГУУ Олег Акимов прокомментировал решение Сбербанка о повышении максимальной ставки по вкладам до 20% годовых, не дожидаясь решения по ключевой ставке. Экономист считает, что уровень 20-21% является допустимым. «Все понимают, что и ключевая ставка, и доходность по вкладам близки к максимуму, поэтому не ждут значительного ужесточения», – заключил он.

На сегодня всё. Учитесь хорошо, чтобы оправдать прогноз нашего эксперта о росте средних зарплат.

