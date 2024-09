ГУУ принял участие в заседании Экспертного совета Комитета Госдумы по науке и высшему образованию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Ректор ГУУ Владимир Строев и проректора Мария Карелина и Дмитрий Брюханов приняли участие в заседании Экспертного Совета по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию.

Темой обсуждения стало исполнение поручений Президента РФ по формированию международного рейтингов университетов стран, входящих в БРИКС, и созданию единого научно-технологического пространства в рамках Содружества Независимых Государств и межгосударственного объединения БРИКС.

Открыл заседание председатель экспертного совета Дмитрий Репников, который напомнил, что 2024 год – год председательства России в БРИКС и заседание направлено на подготовку предложений по исполнению столь важной роли.

Первый заместитель председателя Комитета Владимир Сипягин поприветствовал всех участников заседания и отметил, что Советом ведется работа по подготовке отдельных предложений по формированию государственной политики, а российскими и зарубежными научными и образовательными организации, сетевыми университетами осуществляется экспертно-аналитическая и практическая работа.

Также Владимир Сипягин напомнил, что Российская академия наук и Российская академия образования осуществляют подготовку рейтинга университетов стран, входящих в БРИКС, который будет способствовать формированию общего научного пространства, и обрисовал план мероприятий на ближайшие месяцы, на которых будут учитываться рекомендации, разработанные на Экспертном совете.

Советник президента Российского Союза ректоров Дмитрий Гришанков озвучил вопросы, вызывавшие наиболее бурное обсуждение в Совете, рассказал про существующие рейтинги и отметил особенности разных групп стран, входящих в БРИКС. Отдельно он остановился на рейтинге «Три миссии университета» и важности поиска новых метрик для его формирования: олимпиады и конкурсы, научные премии и состязания, научная экспертиза и независимая наукометрия, замеры активности в интернете и соцсетях и т.д.

Посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев отметил, что одним из наиболее насущных вопросов является налаживание партнерских отношений с партнерами из стран БРИКС и формулирование понятных целей, задач и результатов, которые может принести такое сотрудничество.

В результате встречи было решено включить в резолюцию заседания рекомендации представить результаты пилотного рейтинга университетов стран БРИКС на съезде ректоров стран БРИКС.

