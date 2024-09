ГУУ масштабирует участие в федеральном проекте по инициативному бюджетированию

Source: MIL-OSI Russian Language News

По инициативе Государственной Думы Российской Федерации запущен масштабный федеральный проект по инициативному бюджетированию перспективных студенческих разработок. В пилотной программе участвует 55 университетов из 40 субъектов РФ, включая Государственный университет управления.

Особенность проекта заключается в том, что лучшие концепции с помощью голосования будут определять сами обучающиеся. Основным критерием станет инвестиционная привлекательность.

В ГУУ программа по инициативному бюджетированию реализуется с прошлого года. Для этого Проектный офис УМПиВР организовал грантовый конкурс для студентов. Победителем конкурса стал проект инвестиционной спилс-карты студентки 2 курса магистратуры Юлии Ерохиной, а всего в финал прошли семь проектов.

В этом году планируется расширить работу по программе инициативного бюджетирования, в том числе за счёт государственных бюджетных средств, выделяемых на культурно-массовую и спортивную деятельность. Базу данных по заявкам студентов будет собирать Молодёжный совет, он же будет принимать решение о реализации того или иного проекта.

Предлагаем вашему вниманию новостной сюжет на эту тему.

