ГУУ и ННГУ им. Н.И. Лобачевского реализуют совместный научный проект

Представители Государственного университета управления посетили Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского для обсуждения совместной научно-исследовательской деятельности.

Проректор ГУУ Мария Карелина и научный сотрудник Центра управления инженерными проектами ГУУ Дмитрий Рыбаков на встрече с представителями ННГУ им. Н.И. Лобачевского разработали концепцию совместного научного проекта в области систем связи, навигации и управления для беспилотных летательных аппаратов и наземной робототехники.

Напомним, что ГУУ обладает опытом выполнения крупного научного проекта в области создания цифровой платформы для агропромышленного комплекса, а также осуществлением работ по государственному заданию в области беспилотных авиационных систем.

