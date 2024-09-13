Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Представители Государственного университета управления посетили Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского для обсуждения совместной научно-исследовательской деятельности.
Проректор ГУУ Мария Карелина и научный сотрудник Центра управления инженерными проектами ГУУ Дмитрий Рыбаков на встрече с представителями ННГУ им. Н.И. Лобачевского разработали концепцию совместного научного проекта в области систем связи, навигации и управления для беспилотных летательных аппаратов и наземной робототехники.
Напомним, что ГУУ обладает опытом выполнения крупного научного проекта в области создания цифровой платформы для агропромышленного комплекса, а также осуществлением работ по государственному заданию в области беспилотных авиационных систем.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 13.09.2024
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ГУУ и ННГУ им. Н.И. Лобачевского реализуют совместный научный проект