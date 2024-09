В рамках рабочей поездки в Вологодскую область Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса «ФосАгро»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в рамках выездного совещания по вопросам производства минеральных удобрений оценил производственные мощности крупнейшего в Европе производителя такой продукции.

Череповецкое предприятие лидирует в России по объёмам выпуска NPK-удобрений и занимает ведущие позиции в стране по производству аммиака и аммиачной селитры. Предприятия группы в 4 регионах страны выпускают 58 марок удобрений, которые пользуются спросом в 100 странах мира.

Вице-премьер осмотрел энергоэффективный агрегат аммиака №3, фосфорный комплекс, а также комплекс биолого-химических очистных сооружений замкнутого цикла – одно из крупнейших промышленных очистных сооружений в России и один из ключевых элементов экологической программы «ФосАгро». Предприятие на 80% обеспечивает себя электроэнергией собственной генерации, в том числе за счёт её выработки при утилизации отходящего тепла в производстве серной кислоты, занимая по этому показателю лидирующее положение в отрасли.

Также здесь большое внимание уделяют развитию культурного потенциала. В интерактивно-познавательном центре «Зелёная планета» вице-премьера познакомили с возможностями современного мультимедийного комплекса. В завершение поездки Дмитрий Патрушев посетил Череповецкий химико-технологический колледж. Его ученики 70% учебного времени проводят в условиях реального, действующего производства и на специальных полигонах, где отрабатывают навыки будущей профессии.

http://government.ru/news/52689/

MIL OSI