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В рамках рабочей поездки в Вологодскую область Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса «ФосАгро»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса «ФосАгро»

13 сентября 2024

Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса «ФосАгро»

13 сентября 2024

Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса «ФосАгро»

13 сентября 2024

Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса «ФосАгро»

13 сентября 2024

Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса «ФосАгро»

13 сентября 2024

Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса «ФосАгро»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в рамках выездного совещания по вопросам производства минеральных удобрений оценил производственные мощности крупнейшего в Европе производителя такой продукции.

Череповецкое предприятие лидирует в России по объёмам выпуска NPK-удобрений и занимает ведущие позиции в стране по производству аммиака и аммиачной селитры. Предприятия группы в 4 регионах страны выпускают 58 марок удобрений, которые пользуются спросом в 100 странах мира.

Вице-премьер осмотрел энергоэффективный агрегат аммиака №3, фосфорный комплекс, а также комплекс биолого-химических очистных сооружений замкнутого цикла – одно из крупнейших промышленных очистных сооружений в России и один из ключевых элементов экологической программы «ФосАгро». Предприятие на 80% обеспечивает себя электроэнергией собственной генерации, в том числе за счёт её выработки при утилизации отходящего тепла в производстве серной кислоты, занимая по этому показателю лидирующее положение в отрасли.

Также здесь большое внимание уделяют развитию культурного потенциала. В интерактивно-познавательном центре «Зелёная планета» вице-премьера познакомили с возможностями современного мультимедийного комплекса. В завершение поездки Дмитрий Патрушев посетил Череповецкий химико-технологический колледж. Его ученики 70% учебного времени проводят в условиях реального, действующего производства и на специальных полигонах, где отрабатывают навыки будущей профессии.

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http://government.ru/news/52689/

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