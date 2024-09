В НГУ начали разрабатывать комплексную систему «Безопасный кампус» с использованием технологий искусственного интеллекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В сентябре в НГУ стартовал проект по созданию комплексной системы «Безопасный кампус», которая включает разные аспекты безопасности — физическую, экологическую, радиационную, безопасность здоровья и т.д. Проект реализует Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НГУ совместно с индустриальным партнером — компанией «Ростелеком». Система будет внедрена на действующих и новых объектах строящегося кампуса НГУ в 2024-2025 гг. Наиболее успешные практики могут быть растиражированы на другие кампусы, в том числе и те, которые строятся в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Цифровизация кампусов стала одной из тем обсуждения на совещании Минобрнауки, которое проходило на площадке НГУ в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2024». Тогда была высказана идея о разработке системы безопасности кампуса с участием Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ. Идею поддержал один из индустриальных партнеров университета — компания «Ростелеком».

— Во время проведения форума «Технопром» делегация Минобрнауки во главе с директором департамента бюджетных инвестиций Рустемом Даутовым посетила Демонстрационный центр новых технологий в сфере ИИ, который открылся в НГУ в июле. Во время встречи мы предложили разработать проект безопасного кампуса с использованием технологий искусственного интеллекта. В качестве пилотной площадки станет кампус Новосибирского госуниверситета. Разработчиком выступает Центр искусственного интеллекта НГУ, а организацией, которая будет внедрять, — «Ростелеком». Мы уже начали разрабатывать концепцию проекта, — рассказал Александр Люлько, и.о. директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ.

У Центра ИИ уже есть первые разработки в сфере безопасности, в частности недавно были анонсированы совместные проекты с «Ростелекомом» и мэрией Новосибирска по созданию интеллектуальной транспортной системы, по внедрению в школах детекторов событий, нарушающих общественную безопасность, и т.д.

В случае с кампусом речь идет о разработке комплексной системы безопасности, которая включает не только распознавание лиц и контроль за поведением людей, но и экологическую, радиационную безопасность, безопасность инженерных, тепловых систем, водо- и электроснабжения, здоровья, а также безопасность пространства возле кампуса — находящихся рядом транспортных средств, прилегающей территории.

— Эти задачи как раз вписываются в общую тематику, которой занимается Центр ИИ НГУ, — “Строительство и городская среда”. Данный проект по построению комплексной системы безопасности особенно интересен для нас, так как кампус НГУ один из немногих, у которого нет огороженной территории. Здесь можно внедрять передовые инструменты видеоаналитики, которые обеспечивают интеллектуальную безопасность на территории без возведения дополнительных заборов, постов охраны и т.д., — подчеркнул Александр Люлько.

Планируется, что НГУ станет пилотной площадкой для запуска системы «Безопасный кампус» и в дальнейшем она может тиражироваться на другие кампусы, в том числе и строящиеся в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». Одним из важных элементов обеспечения современной системы безопасности являются разработки по предсказательной аналитике, которые позволяют предотвратить возникновение непредвиденных ситуаций. Они также станут важной частью проекта «Безопасный кампус».

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/v-ngu-nachali-razrabatyvat-kompleksnuyu-sistemu-bezopasnyy-kampus-s-ispolzovaniem-tekhnologiy-iskuss/

