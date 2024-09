Автомобильно-дорожный факультет принял участие в выставке-форуме «Eurasian Construction Technology»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты и преподаватели автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ приняли участие в международной выставке-форуме спецтехники, коммерческого транспорта и оборудования «Eurasian Construction Technology», организованной в петербургском Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 4–6 сентября.

Выставка проходила при поддержке Минтранса и Минэкономразвития России, Комитета по промышленности и торговле Государственной Думы, Ассоциации импортёров и производителей спецтехники и стала эффективной площадкой для взаимодействия представителей университета и студентов с профессиональным сообществом. Как рассказал декан автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Андрей Зазыкин, в рамках конференций и деловых встреч удалось установить контакты для расширения сотрудничества с отраслью, обсудить ключевые вопросы подготовки специалистов и трудоустройства студентов и выпускников, предложить варианты их решения и в целом поговорить о том, как совместными усилиями государства, университета и отрасли популяризировать транспортные специальности среди абитуриентов. Увидев современную спецтехнику и пообщавшись с экспертами и предпринимателями, студенты оценили перспективы своей будущей профессиональной деятельности.

Разработаны в СПбГАСУ: шасси для «Электромойки» и гоночный автомобиль

Среди экспонатов выставки, развернувшейся на площади более 20 тыс. кв. м, была техника, сконструированная и собранная в СПбГАСУ. Аспирант Виталий Васильев рассказал об устройстве электромобиля со специальным оборудованием для мойки баков «Электромойка», шасси которого он проектировал и собирал вместе с бывшим аспирантом Олегом Никифоровым.

«В автомобиле используется синхронный тяговый электродвигатель и китайский тяговый преобразователь. Мы разработали и собрали электрическую батарею, блок коммутации и защиты. Сохранили коробку переключения передач, чтобы двигатель работал в идеальном для себя диапазоне и мог распределять мощность на нагрев воды до 80 градусов, мойку баков, работу спецоборудования. Разработанная конструкция электромобиля позволяет без подзарядки проезжать от 50 до 150 километров. Дальность движения в первую очередь зависит от времени года, точнее, от температуры окружающей среды и потребляемой мощности при работе мойки, которая, в свою очередь, зависит от степени загрязнённости баков. Почему электромобиль, а не техника на привычном топливе? Потому что хотелось соединить два интересных решения: мойку баков в автомобиле на электрическом шасси. Кроме того, сейчас наметился курс на применение экологичного транспорта. В Москве уже вводится запрет на въезд дизельных грузовиков в центр города. Так что наш автомобиль нацелен на будущее. Воздух в городе такая техника не загрязняет, а сам город делает чище, потому что подсчитано: после выгрузки мусора на стенках баков остаётся до 30% грязи и мусора. Уверен, нашим автомобилем заинтересуются компании, которые занимаются обращением с твёрдыми бытовыми отходами», – рассказал Виталий Васильев.

Студент четвёртого курса, член Автоклуба СПбГАСУ, пилот и механик Иван Афанасьев представил свой спортивный автомобиль – багги, разработанный совместно с наставником Александром Золотарём на материально-технической основе межкафедральной лаборатории учебной базы «Красное Село».

«Мы собственноручно изготовили раму, подвеску, закрепили мотор, коробку передач, таким образом подготовив спортивный автомобиль для участия в чемпионате России по автомобильному кроссу в следующем году. Автомобиль работает на бензине, развивает скорость до 150 км/ч и в ходе тестирования на учебной базе в Красном Селе успешно прошёл в боевом режиме 100 километров. Все требования к мощности и безопасности соблюдены. У нас есть ещё два таких автомобиля, но эта модель самая новая и самая продвинутая. В ней простая трансмиссия, ремонтопригодная и уникальная подвеска, которой нет ни на одном серийном автомобиле. Благодаря всему этому в случае повреждения в ходе кросса машину можно восстановить за час», – пояснил Иван Афанасьев.

По его словам, авторский спортивный автомобиль вызвал небывалый интерес посетителей выставки и наглядно продемонстрировал возможности, которые имеются у студентов СПбГАСУ для обучения и технического творчества.

В Арктику за высокой зарплатой, карьерой и романтикой

Профессор кафедры наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ Александр Пушкарёв выступил в качестве модератора конференции «Зоны будущего: как преференциальные режимы формируют новые технологии и помогают бизнесу опережать время». Среди тем обсуждения – способы достижения синергии науки и производства, производственных и карьерных возможностей в особых климатических условиях Арктики и Дальнего Востока.

«Практический и научный опыт выявляет как драйверы развития этих территорий, так и проблемы, затрудняющие внедрение передовых идей, направленных на повышение доступности этих регионов, формирование серьёзной базы для производства и условий для жизни людей. В Арктике комплекс проблем обусловлен климатическими условиями. Соответственно, техника для работы здесь должна соответствовать социальным требованиям, в первую очередь, по безопасности. Важным аспектом выступают технологии производства как конструкции машин, так и материалов для их изготовления. Машины должны обладать эксплуатационными качествами, позволяющими легко их обслуживать, и иметь должный уровень надёжности, продолжительности работы, быть экономически эффективными. Кроме того, в арктических регионах объекты располагаются на весьма протяжённом расстоянии друг от друга, что затрудняет логистику запчастей, расходных материалов, устранение возникающих сложностей. Мы как представители высшей школы считаем одним из наиболее важных моментов подготовку специалистов, работающих с техникой, на строительных площадках и дорожно-строительных объектах, формированию у них так называемых арктических компетенций», – подчеркнул Александр Евгеньевич.

Он напомнил, что ключевым регулятором в решении всех данных вопросов является государство, но генераторами новых идей предстоит стать молодым специалистам, которые будут стремиться к успеху в профессиональной области и которые увидят некую романтику в работе на территориях с особыми климатическими условиями.

Впрочем, эти два фактора открывают специалистам большие возможности в профессиональном росте и повышении доходов. Руководитель направления «Девелопмент и строительные материалы» АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Степан Цитович отметил, что развитие Дальнего Востока и Арктики президент объявил приоритетом России в XXI веке. Для эффективного развития этих территорий в составе правительства было создано министерство, работающее по территориальному принципу.

«Наша корпорация работает в структуре этого министерства. Мы создаём благоприятные условия для привлечения инвесторов и помогаем им начиная от формулирования идеи проекта до его запуска. Такой подход даёт свои результаты. С 2015 года привлечено 9 триллионов рублей инвестиций по обязывающим соглашениям, из них 3,8 триллиона уже вложены в экономику. Порядка тысячи компаний реализовали проекты на Дальнем Востоке. Меры поддержки востребованы как у крупного бизнеса, так и у небольших компаний, связанных со строительством и производством строительной техники и строительных материалов, выполнением подрядных работ. Главное, проект должен быть новым, реализовываться на указанных территориях и не относиться к торговле. Новые проекты – это новые рабочие места. За счёт налоговых преференций компании-резиденты имеют возможность повышать заработную плату специалистам более чем на 50%», – уточнил Степан Цитович.

По его словам, развитие Арктики и Дальнего Востока создаёт спрос на строительную спецтехнику и материалы, услуги подрядных организаций на многие годы. Следовательно, будут востребованы и кадры, для привлечения которых налаживается сотрудничество с вузами. Кроме того, запущена программа «Муравьёв-Амурский 2030» по подготовке управленческих кадров для Дальнего Востока. Участвовать в ней могут граждане России от 21 года до 35 лет, имеющие высшее образование (магистратура или специалитет) и желающие работать на государственной службе. Помимо прочего, все специалисты, работающие в этих регионах, могут оформить льготную ипотеку.

Стань разработчиком решений для беспилотного вездехода!

Историей собственного проекта в Арктической зоне поделилась член комиссии по инновационному и технологическому развитию совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике, учредитель ООО «Критерии Консалт» Светлана Торцева. Она подчеркнула, что в новом технологическом укладе промышленность становится всё более технологичной, продукция – более наукоёмкой. Производители вслед за государством проходят процессы цифровой трансформации, становясь цифровыми компаниями, нацеленными на выпуск современных инновационных продуктов.

«В 2020 году известный гонщик Олег Вылегжанин начал разработку вездехода, сочетающего лёгкость, прочность и технологичность. В 2021 году мы разработали концепцию, в 2022-м создали опытный образец, провели первые испытания и получили сертификат соответствия, в 2023-м организовали производство, создали команду и получили первый заказ на производство трёх вездеходов-снегоболотоходов “Сумрак” разных конфигураций. После испытаний выбрали более габаритную модель, отвечающую всем запросам рынка. В 2024 году провели испытания в суровых условиях Архангельской области и Ненецкого автономного округа и приняли решение строить здесь завод», – рассказала эксперт.

Студенты СПбГАСУ поинтересовались моделями двигателей данной техники, а также нюансами в строительстве и запуске завода. Среди названных спикером целей – привлечение специалистов, которые захотят работать в интересных проектах в условиях Крайнего Севера.

Руководитель Арктического института науки и технологий Александр Торцев предложил студентам принять участие в конкурсе на разработку решений для беспилотных вездеходов. Лучшие проекты будут поддержаны.

Он рассказал о том, что сейчас команда занята разработкой беспилотного летательного средства для Арктики, и о том, какое программное обеспечение, цифровые решения и механизмы наиболее приемлемы для разработки техники для данных климатических условий.

«Настоящее этой области – новые алгоритмы. Их разработка на основе нейросетей для более точного прогнозирования энергозатрат и моделирования множества сценариев заданий повысит безопасность и эффективность эксплуатации дронов в Арктике. Будущее – квантовые компьютеры. Ожидается, что их интеграция с нейросетями позволит значительно ускорить процесс обучения автопилотов и улучшить точность прогнозов событий на пути маршрута», – заключил Александр Торцев.

О преимуществах световой демаркации на производственных объектах студенты АДФ наслышаны. В её практической эффективности они смогли убедиться из презентации руководителя проектов ООО «Технологии безопасности» Валерия Едемского.

Андрей Зазыкин рассказал, что в СПбГАСУ действует Полигон «Умный труд», который занимается в том числе световой демаркацией, и предложил рассмотреть варианты сотрудничества с СПбГАСУ в данном направлении.

Университет – отрасль: как достичь эффективного взаимодействия

Андрей Зазыкин выступил в качестве спикера на конференции «Эффективность труда как стратегический ресурс устойчивого развития предприятий», речь на которой речь шла об эффективности труда на производстве, автоматизации рабочих процессов, инструментах и управленческих решениях по привлечению кадров. Было отмечено, что сегодня в России дефицит операционного персонала составляет 5 млн человек, но при этом падает престиж специалистов в глазах абитуриентов, например, конструкторов и эксплуатантов спецтехники. И в целом, в транспортной отрасли наблюдается рассинхронизация потребности в кадрах и желающих стать в ней специалистами. По словам Андрея Зазыкина, все российские и зарубежные компании, присутствующие на выставке, заявили, что нуждаются в хорошо подготовленных кадрах.

«Дефицит высококвалифицированных кадров в разных сферах, в том числе в машиностроении, автомобильно-дорожной отрасли наблюдается достаточно давно, и ситуация только усугубляется. Для их подготовки в нашем университете созданы необходимые условия: высокопрофессиональный преподавательский состав, хорошее материально-техническое обеспечение, научные школы. Мы готовим качественных специалистов в области проектирования и эксплуатации строительно-дорожной техники. Но вот приёмная компания не идёт так активно, как хотелось бы, несмотря на востребованность специалистов. Почему так происходит? Школьники, приходящие в наш вуз в рамках профориентационных мероприятий, сомневаются в том, что в этой отрасли можно хорошо зарабатывать. Мы прилагаем много усилий, ведём большую работу в целях привлечения будущих абитуриентов, рассказывая им об успешных выпускниках, хороших перспективах, чтобы развеять это заблуждение.

Но в одиночку университету сложно повышать престиж профессии. Для этого нам нужно работать совместно с отраслью и государством, тем более что практика показывает высокую эффективность такого подхода. При взаимодействии учебного процесса с производством обучающиеся ещё на студенческой скамье могут участвовать в создании новых образцов техники, и результат такого взаимодействия представлен на выставке. Государством создана и поддерживается программа целевого обучения, когда студент получает востребованную рынком специальность с гарантией последующего трудоустройства, а работодатель успешно закрывает свои кадровые потребности. Кроме того, представители отрасли входят в состав государственной экзаменационной комиссии, что позволяет им присмотреться к выпускникам, оценить полученные ими профессиональные знания, а вузу получить обратную связь по качеству образовательной программы», – рассказал Андрей Зазыкин.

Он добавил, что студентам нужна мотивация, и повышать её помогают не только производственная практика, открытые лекции от работодателя, но и подработка по будущей специальности. Надо понимать, что студенческая подработка в наши дни – это массовое явление, часто необходимость. При этом профильный работодатель не всегда готов их принять: ему нужны квалифицированные кадры. Однако в силу системы высшего образования студенты приобретают нужную квалификацию только на третьем-четвёртом курсах, поэтому они идут работать в другие сферы, что чревато риском потерять связь с вузом, потерять интерес к получаемой профессии. По мнению Андрея Зазыкина, выходом может быть ранняя профориентация в вузе, организация связи работодателей и студентов на ранних курсах, вовлечение их в производство. Здесь работодателю нужно пересмотреть свои подходы к работе со студентами. Организация таких выставок тоже служит мотиватором для студентов. Ещё одним центром сближения выступают научные конференции, на которых студенты представляют свои исследования, и если производственники тоже будут в них участвовать, рассказывать о своих потребностях, делиться трендами отрасли, то удастся наладить тесное взаимодействие в подготовке ценных кадров. Тем более, что в вузе организован Центр оценки квалификаций, в котором проводится независимая оценка квалификации выпускника.

Все прилагаемые усилия факультета, возможности университета дают результаты. В числе студентов есть представители династий, среди выпускников – состоявшиеся в профессии специалисты. Оказалось, что они тоже присутствовали на выставке как представители крупных компаний. Так, выпускница СПбГАСУ Анна Чибисова – логист китайской машиностроительной компании. Говорит, что работала в разных российских и зарубежных компаниях, но неизменно по специальности и довольна своим профессиональным выбором.

Выставка мотивирует!

Студентка третьего курса Анастасия Сулягина считает большой удачей, что ей посчастливилось побывать на специализированной выставке такого высокого уровня. «Поразило обилие экспонатов: удалось наглядно увидеть продукцию известных производителей и импортёров дорожной, сельскохозяйственной, строительной техники, соответствующей нашему профилю подготовки. Мероприятие было очень интересным, познавательным и хорошо организованным, поэтому оставило позитивные впечатления, дало мощный заряд и мотивацию к более глубокому изучению машин и механизмов», – рассказала она.

Её однокурсница Дарья Суразакова признаётся, что была удивлена масштабом, хорошей организацией выставки и возможностью «ощутить технику изнутри», посидев в ней, лично побеседовав с представителями компаний о возможном сотрудничестве в будущем. «Количество экспонатов впечатляет: от небольших погрузчиков и самоходных электрических тележек до крупногабаритной техники – асфальтоукладчиков, автокранов, автогрейдеров. Мы, студенты с большим интересом изучили мини-погрузчики, экскаваторы, карьерный самосвал, фронтальные погрузчики, асфальтоукладчик, разнообразные трактора, квадроцикл i-VAN, грузоподъёмность которого при его скромных габаритах составляет 4,7 тонны. Безусловно, вызвали гордость экспонаты, представленные обучающимися нашего университета. Участие в таких выставках мотивирует!» – отметила Дарья.

