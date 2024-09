14 сентября временно перекроют движение на нескольких улицах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

14 сентября будет временно закрыто движение для транспорта на некоторых городских улицах. Это связано с проведением Московского осеннего велофестиваля и велогонки «Cyclingrace: Москва».

13 сентября с 16:00 до 23:59 будет ограничено движение по одной полосе на участках Продольного проезда и Крылатской улицы от улицы Нижние Мневники до дома 2 на Крылатской улице.

14 сентября с 00:01 и до окончания мероприятия перекроют Продольный проезд, а также 1-й и 2-й Поперечные проезды. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать на участке Крылатской улицы от дома 2 до улицы Нижние Мневники.

С 08:00 до 12:00 нельзя будет передвигаться на транспорте по улицам Крылатской, Нижние Мневники, Алабяна, Народного Ополчения, Большой Академической, а также в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту.

С 12:00 будут закрыты улицы Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственная, Большая Академическая, Нижние Мневники, Крылатская. Помимо этого, перекроют проезды Серебрякова и 3-й Нижнелихоборский, Алабяно-Балтийский тоннель и Новый Карамышевский мост.

В это же время будут закрыты для транспорта:

— боковой проезд Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону Алтуфьевского шоссе от Березовой аллеи до дома 16, строения 10 в Сигнальном проезде;

— МСД в сторону трассы М-11 от проезда Нансена до реки Лихоборки;

— съезды с проспекта Мира (основной ход и дублер) в сторону центра на МСД и в сторону проезда Нансена;

— участок МСД в сторону трассы М-11 от реки Лихоборки до Дмитровского шоссе;

— участок МСД (СВХ) в сторону Дмитровского шоссе от дома 2в на улице Линии Октябрьской Железной Дороги до Большой Академической улицы;

— съезд с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу (в сторону области).

Движение будет открываться по мере прохождения велоколонны.

Ограничения коснутся и парковки. Так, с 00:01 13 сентября до окончания мероприятия нельзя будет припарковать автомобиль на Крылатской улице, в местном проезде в районе памятника «Рабочий и колхозница» и в 2-м Поперечном проезде. А с 00:01 14 сентября до окончания мероприятия — на улицах Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика.

Автомобилистам рекомендуют строить маршрут заранее с учетом ограничений. Подробности можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

Осенний велофестиваль пройдет в Москве 14 сентября. Cтартовый городок будет расположен на главной площади ВДНХ. Начнут движение участники в выбранное при регистрации время — в 13:00, 14:00 или 15:00. Это сделано для комфорта и безопасности велосипедистов. Длина маршрута составит 26 километров.

Финишируют спортсмены на улице Крылатской. Затем в фестивальном городке участников ждет развлекательная программа. Закончится мероприятие в 17:00.

Зарегистрироваться можно на сайте Московского велофестиваля.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/143936073/

MIL OSI