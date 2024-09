12.09.2024 Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w sierpniu

1 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego. Jak można nabyć obligacje skarbowe? Obligacje Skarbu Państwa można kupić: Jak założyć Konto IKE-Obligacje oraz Konto IKZE-Obligacje? Konto IKE-Obligacje lub Konto IKZE Obligacje można otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego bądź POK Biura Maklerskiego PKO BP. Można również uzyskać dostęp zdalny do swojego Konta IKE- i IKZE-Obligacje na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latachod wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 5,90% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,15%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 5,75% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Wiele osób, które raz ulokowały oszczędności w obligacjach detalicznych, pozostaje z nami przez lata, korzystając z możliwości zamiany wykupywanych instrumentów na nowe z dodatkowym zyskiem. W okresie od czerwca do sierpnia br. zaproponowaliśmy naszym dotychczasowym klientom wyjątkową promocyjną ofertę warunków zamiany obligacji oszczędnościowych. W ciągu trzech promocyjnych miesięcy, sprzedaliśmy tą drogą obligacje o łącznej wartości blisko 5,4 mld złotych.

W sierpniu sprzedaliśmy obligacje detaliczne za kwotę blisko 11 mld złotych, tym samym tegoroczna wartość sprzedaży przekroczyła już 61 mld złotych. Dla porównania, w całym 2023 r. sprzedaliśmy instrumenty oszczędnościowe o wartości nominalnej ok. 49 mld zł, a w dotychczas rekordowym pod względem sprzedaży 2022 r., ponad 57 mld zł. Ogromne zainteresowanie, jakim cieszą się skarbowe obligacje detaliczne, odzwierciedla wysokie zaufanie naszych klientów, którzy bezpiecznie i z zyskiem pomnażają swoje oszczędności.

W sierpniu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o wartości 10.985 mln zł. Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 4.747,8 mln zł (43% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 1-roczne – ROR (21%) i 4-letnie – COI (19%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie – EDO (8%) i 2-letnie – DOR (7%) oraz 3-miesięczne – OTS (1%). Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli kwotę blisko 102 mln PLN. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 800+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. W sierpniu sprzedaż poprzez zamianę wykupywanych obligacji na nowe serie, odbywała się po niższych niż standardowo cenach. Sprzedaż w zamianie wyniosła blisko 1,3 mld złotych. Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktów Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.