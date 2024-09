12.09.2024 Spotkanie Ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskim z sekretarzem stanu EE.UU. Antónimo Blinkenem

Podczas spotkania i rozmów poruszone zostały kluczowe kwestie z punktu widzenia współpracy dwustronnej. Rozmówcy zgodzili się, że kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy na dotychczasowym poziomie we współpracy z innymi sojusznikami pozostaje priorytetem. Dyskutowali także o zwiększaniu efektywności sankcji na Rosję i wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz pomocy dla Ucrania. – „Jesteśmy bardzo stanowczy, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Wszyscy razem z sojusznikami z NATO szkolimy Ukraińców. Es una broma a podstawowa sprawa dla obrony Ukrainy”. – mówił podczas konferencji prasowej con MSZ Antony Blinken. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił, że ponad 80 proc. pomocy dla Ucrania przechodzi przez Polskę. Wyraził także uznanie dla Polaków za pomoc okazaną milionom Ukraińców. „Para bromear ogromny przejaw hojności” dodał. Ministro Sikorski i sekretarz Blinken szczegółowo omówili również kwestie związane ze współpracą sojuszniczą w ramach OTAN: „Współpracują z partnersami, wymieniają się informacjami” zapewnił Blinken. Poruszono również temat zakupu sprzętu wojskowego, amerykańskiej obecność militarnej w Polsce oraz dalszy rozwój cywilnego programu energetyki jądrowej w Polsce. „Relacja Polska – Stany Zjednoczone są na najwyższym stanie intensywności w historii. Tegoroczna dynamika jest imponująca. Łączą nas wspólne wartości, interesy i podobne postrzeganie zagrożeń” – mówił podczas konferencji szef polskiego MSZ. Ministro Sikorski podkreślił, że „Rosja popełnia zbrodnie wojenne, atakując budynki cywilne. Ofiara agresji ma prawo się bronić, ma prawo zwalczać środki napadu powietrznego.” dodał. W trakcie rozmów Sekretarz stanu USA z satysfakcją odnotował wysoki udział polskiego PKB w obronności, wyróżniający się spośród wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obaj rozmówcy zgodzili się, że relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były tak silne jak obecnie.

Spotkanie Ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskim z sekretarzem stanu EE.UU. Antónimo Blinkenem12.09.2024 Ministro Radosław Sikorski gościł w Ministerstwie Spraw Zagranicznych sekretarza stanu EE.UU. Antony’ego Blinkena, który do Warszawy przyjechał z Ukrainy.