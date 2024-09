12.09.2024 Liczebność jest ważna, ale zdolność operacyjna jest najważniejsza i jedno z drugim musi iść w parze

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

– To jest największa formacja, najliczniejsza pod względem zasobu kadrowego, pod względem liczebności, sprzętu, obszaru działania, oddziaływania. To jest ta podstawa funkcjonowania polskich sił zbrojnych. Wielka część Wojska Polskiego to wojska lądowe. Ponad 60 tys. żołnierzy w różnych miejscach Polski, w różnych dywizjach, brygadach, jednostkach służące państwu polskiemu. Do obrony granicy, za co chcę w pierwszej kolejności podziękować. Wszystkim żołnierzom, którzy byli na granicy, którzy są w tym momencie, którzy bronią granicy – powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz podczas uroczystej zbiórki w Wilanowie.

W czwartek 12 września, w Muzeum w Wilanowie (Warszawa) wicepremier – minister obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz wziął udział w obchodach Święta Wojsk Lądowych.

– Dziękuję za transformację, której dokonujecie. My możemy podpisywać kontrakty jako politycy, sprawujący rządy, sprawujący cywilną kontrolę nad armią. Ale na nic by się stały największe kontrakty, łącznie z tym podpisanym niedawno przeze mnie, na 96 śmigłowców bojowych AH-64 Apache w najnowszej wersji, który będzie w użyciu właśnie wojsk lądowych. (…) Dziękuję za transformację, której dokonujecie. Za indywidualne przygotowanie żołnierza i jego bezpieczeństwo w ramach operacji SZPEJ. Za przygotowanie do budowy Tarczy Wschód, bo wiem, że już niedługo będziemy gotowi z pierwszymi ćwiczeniami w tym zakresie. Już nie tylko etap planowania, bo on już dobiega finału, ale zaraz będzie ten etap już wykonawczy. I to też się będzie odbywać dzięki udziałowi wojsk lądowych. Ta część, ten rodzaj sił zbrojnych jest nam bardzo potrzebny. Będzie się rozwijał, przychodzą nowe czołgi, czy to Abramsy, czy K2. Wierzę, że już niedługo w wersji spolonizowane. Trwają ostatnie negocjacje. Cieszę się z tak licznej obecności delegacji z Korei, naszych partnerów o strategicznym charakterze. Potrzebujemy tej kolejnej umowy i potrzebujemy waszej otwartości, w co bardzo wierzę i bardzo na to liczę. Każdy rodzaj sprzętu, który będzie docierał i ten wyprodukowany w Polsce: Kraby i Borsuki, które są naszą dumą i wejdą na użytek Sił Zbrojnych, jest dzisiaj potrzebny, ale wy musicie nim zawładnąć, więc przygotowanie żołnierza, proces szkolenia, to jest esencja naszej dzisiejszej działalności. Liczebność jest ważna, ale zdolność operacyjna jest najważniejsza i jedno z drugim musi iść w parze

– zaznaczył wicepremier.

Podczas uroczystej zbiórki z okazji święta najliczniejszego rodzaju sił zbrojnych, wicepremier W. Kosiniak-Kamysz wręczył wyróżnienia żołnierzom i pracownikom wojska za szczególne dokonania podczas wykonywania obowiązków służbowych.

– Chcę też podziękować osobom szczególnym, waszym rodzinom, rodzinom żołnierza polskiego. Wasi rodzice są z was dumni. Wasi najbliżsi są z was dumni. Wasze dzieci, nasze dzieci są wam wdzięczne. Są wam wdzięczne. Ja jestem wam bardzo wdzięczny w ich imieniu, w imieniu Rzeczypospolitej. Dziękuję rodzinie wojskowej. Tym, którzy dali swoje córki i synów na służbę Rzeczypospolitej. Swoich najbliższych. Bez was, bez tej opieki i wsparcia rodziny nie ma dobrego funkcjonowania żołnierza Wojska Polskiego. Za to wam bardzo dziękuję. Dziękuję wam za gotowość. Również dzisiaj, święto jest ważne, ale najważniejsze jest to, co robimy każdego dnia od świtu do nocy. Czyli pełna gotowość do działań operacyjnych. (….) Wielkie wyrazy uszanowania i podziękowania. Polska jest z was dumna. Polska jest wam bardzo wdzięczna. Polska na was liczy i mocno w was wierzy

– mówił szef MON.

Obchodom Święta Wojsk Lądowych w Wilanowie towarzyszyło wiele wydarzeń i atrakcji przygotowanych przez żołnierzy. Na gości czekał sprzęt wojskowy, pokaz tresury psów, pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej, saperski tor przeszkód dla dzieci, pokazy walki wręcz. Były także stoiska promocyjne, grochówka wojskowa, występy zespołów wojskowych z klubów jednostek wojskowych Wojsk Lądowych.

Święto Wojsk Lądowych przypada 12 września na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. Tego dnia w 1683 roku polsko-niemiecko-austriackie oddziały rozbiły turecką armię wezyra Kara Mustafy.

