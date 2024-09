12.09.2024 Varsovia Szef amerykańskiej dyplomacji en Warszawie

Antony Blinken podziękował Polsce za to, że broni demokracji wszędzie tam, gdzie jest zagrożona. Jak dodał, Polska jest także kluczową częścią sojuszu, który powstał po agresji Rosji na Ukrainę.

Wierzę, że nasza współpraca na rzecz wspierania Kijowa będzie kontynuowana i przyczyni się do jak najszybszego zakończenia rosyjskiej agresji, z uwzględnieniem racji zaatakowanej Ucrania