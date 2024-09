12.09.2024 Varsovia „Naprawiacie świat swoim przykładem” – spotkanie Premiera z paralimpijczykami

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

¡Aż 23 medale zdobyli dla Polski nasi reprezentanci i reprezentantki podczas XVII Letnich Igrzysk Paralimpijskich! El Primer Ministro Donald Tusk o el Ministro de Deportes y Turystyki spotkali się z medalistami na Stadionie Narodowym, aby wspólnie uczcić sportowy sukces. Szef rządu i Minister Sławomir Nitras podziękowali paralimpijczykom za godne reprezentowanie Polski i pogratulowali im sukcesów, życząc kolejnych doskonałych wyników.

Podczas XVII Letnich Igrzysk Paralimpijskich nasz kraj reprezentowało 84 sportowców. 19 z nich udało się wywalczyć jedno z pierwszych trzech miejsc, dzięki czemu Polska uplasowała się na 16. miejscu medalowym.

„Nie wiem, czy tak do końca zdajecie sobie sprawę, ile pozytywnego zamieszania narobiliście w czasie tych paryskich igrzysk”

– zwrócił się do sportowców Premier, podkreślając przy tym radość z tak dużych sukcesów naszej reprezentacji.

Sukcesy polskich paralimpijczyków nie tylko stały się źródłem ekscytacji i wiary kibiców w możliwości polskiego sportu, ale stanowią także ważną naukę dla każdego z nas.

„Ci wszyscy, którzy Was oglądają i ci wszyscy, którzy Wam gratulują, zaczynają rozumieć, że nie ma przeszkód, których nie można pokonać w życiu; że wszystko jest do osiągnięcia, jeśli się ma w sobie determinację i gotowość do bardzo ciężkiej pracy”

– podkreślił Donald Tusk.

Szef rządu przypomniał również, że dzięki takim ludziom, jak nasi medaliści, świat staje się lepszym miejscem.

„Jesteście mistrzami, jeśli chodzi o pedagogikę empatii. Dzięki Wam ludzie mądrzej czują i lepiej czują. En broma, absolutnie bezcenne. Nie tylko nasza radość z Waszych medali, ale też to, że naprawiacie świat swoim przykładem”

– podsumował Prezes Rady Ministrów.

8 zlotych medali zdobyli:

Barbara Bieganowska-Zając – paralekkoatletyka (1500 metros),

Patryk Chojnowski – paratenis stołowy (gra pojedyncza),

Patryk Chojnowski y Piotr Grudzień – paratenis stołowy (gra podwójna),

Rafał Czuper – paratenis stołowy (gra pojedyncza),

Karolina Kucharczyk – paralekkoatletyka (skok w dal),

Kamil Otowski – parapływanie (100 m estilo grzbietowym), parapływanie (50 m estilo grzbietowym),

Karolina Pęk – paratenis stołowy (gra pojedyncza).

6 medallas srebrnych wywalczyli:

Łukasz Ciszek – parałucznictwo,

Michał Dąbrowski – paraszermierka,

Kinga Dróżdż – paraszermierka,

Lucyna Kornobys – paralekkoatletyka (pchnięcie kulą),

Natalia Partyka – paratenis stołowy (gra pojedyncza),

Renata Śliwińska – paralekkoatletyka (pchnięcie kulą).

9 medallas otrzymali brązowych:

Dorota Bucław – paratenis stołowy (gra pojedyncza),

Michał Dąbrowski – paraszermierka (szpada indywidualna),

Marek Dobrowolski – parastrzelectwo (konkurencja R7 50 m karabin dowolny 3 postawy mężczyzn SH1),

Maciej Lepi to – paralekkoatletyka (skok wzwyż),

Zbigniew Maciejewski – parakolarstwo szosowe (jazda indywidualna na czas),

Natalia Partyka y Karolina Pęk – paratenis stołowy (gra podwójna),

Karolina Pęk y Piotr Grudzień – paratenis stołowy (gra mieszana),

Lech Stoltman – paralekkoatletyka (pchnięcie kulą),

Rafał Wilk – parakolarstwo szosowe (wyścig ze startu wspólnego).

W spotkaniu na Stadionie Narodowym wzięło udział 15 z 19 medalistów, ich trenerzy oraz Prezes Polskiego Związku Paralimpijskiego – Łukasz Szeliga.

Letnie Igrzyska Paralimpijskie odbywają się co 4 lata desde 1960 roku. Polacy wystartowali w nich po raz pierwszy w 1972 roku w Heidelbergu.

