Эффективный инструмент для проведения закупок: к порталу поставщиков подключили еще один регион

Республика Карелия присоединилась к порталу поставщиков и стала 41-м регионом, заказчики из которого получили возможность работать на платформе. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

«За 11 лет столичный портал поставщиков получил широкое распространение в разных регионах нашей страны и зарекомендовал себя как эффективный инструмент в проведении закупок. Республика Карелия стала 41-м регионом Российской Федерации, присоединившимся к порталу поставщиков. Госучреждения Карелии теперь смогут проводить на площадке закупки товаров, работ и услуг малого объема», — отметила Мария Багреева.

Подключение государственных заказчиков региона к порталу поставщиков стало возможным благодаря Соглашению между Департаментом города Москвы по конкурентной политике и Министерством экономического развития Республики Карелии. Документ был подписан 12 сентября в рамках проходящего в Петрозаводске экономического форума «Карелия 20/24».

«Соглашение предусматривает организацию доступа заказчиков Карелии к размещению государственных и корпоративных закупок с использованием портала поставщиков, а также расширяет взаимодействие между заказчиками и региональными поставщиками. Сейчас на площадке зарегистрированы свыше 340 тысяч поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает 2,8 миллиона уникальных наименований. С приходом нового региона мы ожидаем роста числа контрагентов и количества заключаемых сделок», — добавил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По словам Министра экономического развития Республики Карелии Олега Ермолаева, в малом и среднем бизнесе Карелии работают 110,7 тысячи человек. Ежегодно заказчики из Москвы осуществляют закупки на сотни миллиардов рублей, значительная часть которых реализуется через портал поставщиков.

Ранее Сергей Собянин отметил, что в марте 2024 года Москва подписала первый в России межрегиональный офсетный контракт. Согласно его условиям, в течение трех лет на территории Республики Карелии инвестор создаст предприятие по выпуску щебня для ремонта и строительства столичных дорог.

В Департаменте информационных технологий Москвы отметили, что при подключении к порталу у регионов есть возможность выбрать способ размещения: публиковать закупки и заключать контракты непосредственно на портале или работать через интеграцию в региональной информационной системе в сфере закупок.

Для поддержки пользователей в регионах открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому бесплатному федеральному номеру: +7 800 303⁠-12⁠-34 или оставить обращение на портале поставщиков.

Более 1,8 миллиона уникальных пользователей посетили портал поставщиков с начала года

Москва — город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков помогает бизнесу реализовать товары, работы и услуги. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым участие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. Более 90 процентов поставщиков, работающих на платформе, — представители малого и среднего бизнеса.

Функциональным заказчиком портала поставщиков является Департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

