Финансовые новости: Сообщение о ликвидации, БАНК “РЕЗЕРВ” (АО)

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Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Полное фирменное наименование БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Сокращённое фирменное наименование БАНК “РЕЗЕРВ” (АО)

Регистрационный номер 2364

Дата регистрации Банком России 03.06.1993

Основной государственный регистрационный номер 1027400001166 (06.11.2002)

Адрес из устава 454090, г.Челябинск, ул.Труда, д.64 “А”

Адрес фактический 454090, г.Челябинск, ул.Труда, д.64 “А”

Устав Дата согласования последней редакции устава: 26.06.2015 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (15.04.2016)

Уставный капитал 450 000 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 22.05.2013

Лицензия (дата выдачи/последней замены)

Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-2240 от 09.08.2017

Участие в системе страхования вкладов Да

Фирменное наименование на английском языке THE BANK FOR SOCIAL DEVELOPMENT “RESERV” (STOCK COMPANY), BANK “RESERV” (SC)

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