Финансовые новости: Плановые релизы ТКС 23 сентября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

На 23 сентября 2024 года запланированы релизы ТКС фондового, валютного и срочного рынков. Описание изменений по ссылкам:

В субботу, 21 сентября 2024 года, состоится финальное тестирование релизов на промышленном контуре.

Расписание тестирования будет выслано позже.

Для участия в тестировании просьба до 17:00 MSK 19 сентября 2024 года прислать заявку по адресу help@moex.com, в которой должны быть указаны:

1. Контактное лицо, ответственное за тестирование.

2. Для срочного рынка:

Брокер

Логин и раздел, с которого будут производиться тесты

IP адрес, с которого будет осуществляться доступ

Для логинов срочного рынка, подавших заявку на участие, пароль для шлюзов Plaza2 и терминалов на время тестов будет изменен на 12345. Просьба внести соответствующие изменения на время тестирования в файл client_router.ini и по окончании тестов вернуться на боевой пароль.

3. Для фондового, валютного, денежного рынков:

Идентификаторы пользователей или фирмы.

IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих “боевых” для заявленных идентификаторов пользователей.

Если участие в тестировании не планируется, просим вас отключить от торговых систем шлюзы и терминалы во избежание загрузки тестовых данных.



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