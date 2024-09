Участники программы «Миллион призов» перевели на благотворительность более 73 миллионов рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» уже перевели на благотворительность более 73 миллионов рублей. Внести свой вклад в доброе дело можно с помощью призовых баллов, которые разыгрывали среди голосующих электронно на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино.

Около 45 миллионов рублей из общей суммы пожертвований победители акции направили на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области. Оставшиеся от общих средств 28 миллионов рублей перечислили благотворительным организациям, помогающим тяжелобольным людям, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и бездомным животным.

Призовые баллы разыгрывали среди горожан, которые отдали голос на выборах депутатов онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. В награду победители получили одну тысячу, три тысячи или пять тысяч баллов. Каждый балл равен одному рублю, выигрыш можно обменять на скидки у партнеров акции или пожертвовать на благотворительность.

Победителями розыгрышей стали более 1,7 миллиона человек. Им направили СМС-сообщения с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше или иное уведомление, предусмотренное порядком проведения акции. Заключительный розыгрыш программы «Миллион призов» прошел утром 9 сентября. Результаты легко проверить, авторизовавшись на странице акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва».

Для того чтобы получить призовые баллы, необходимо до 30 сентября активировать уникальный код участника на сайте программы «Миллион призов». После активации призовые баллы можно обменять на промокоды у партнеров акции или направить в благотворительный фонд. Промокоды действуют до 15 декабря включительно.

С помощью программы «Миллион призов» москвичи могут обменивать городские и призовые баллы на товары и услуги более чем 400 партнеров-организаций, а также направлять средства на благотворительность. С момента появления такой возможности участники городских проектов перевели в благотворительные фонды более 580 миллионов рублей.

Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

Москвичи могут перевести городские и призовые баллы на поддержку бойцов, жителей новых и приграничных территорий

