Участникам, организаторам и гостям II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского и II Всероссийского форума «Вера и спорт»

С 11 по 16 сентября 2024 года в Нижнем Новгороде будут проходить II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского, в рамках которых пройдёт Всероссийский форум «Вера и спорт»

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с открытием II Всероссийских спортивных игр

святого благоверного князя Александра Невского.

Уникальное спортивное мероприятие проводится при поддержке

Русской Православной Церкви, Министерства спорта, правительства Нижегородской области. И сегодня объединяет в древнем городе юных атлетов из нашей страны и Республики Беларусь.

В России развитие спорта и физической культуры, патриотическое воспитание подрастающего поколения являются главными национальными приоритетами. Большая работа в этом направлении ведётся в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». И, конечно, проведение Игр – пример успешного государственно-церковного взаимодействия. Добрые инициативы РПЦ

и других конфессий по организации соревнований находят поддержку

в обществе. Такие мероприятия способствуют формированию гармоничной личности, воспитывают у молодёжи уважительное отношение к людям разных религий и национальностей, любовь к Родине.

В течение нескольких дней сотни талантливых юношей и девушек примут участие в соревнованиях по баскетболу, самбо, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, а также выполнят нормативы ГТО. Каждый сможет продемонстрировать свои лучшие качества – выносливость, целеустремлённость, командную сплочённость, волю к победе. Порадовать тренеров и болельщиков своими выступлениями.

По традиции в рамках Игр пройдёт форум «Вера и спорт», где будут рассмотрены важные темы, посвящённые популяризации здорового образа жизни, приобщению подрастающего поколения к спортивным занятиям,

а также укреплению межнациональных и межконфессиональных дружественных связей, сохранению памяти и духовного наследия святого благоверного князя Александра Невского.

Уверен, что вам понравится в Нижнем Новгороде – нашем уникальном регионе с удивительной природой, богатой историей и необыкновенной энергетикой. А участие в Играх будет удачным и откроет дорогу к покорению новых спортивных высот.

Желаю участникам отличного настроения, яркой спортивной борьбы

и успехов, а гостям – позитивных эмоций.

М.Мишустин

