Участникам, организаторам и гостям II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского и II Всероссийского форума «Вера и спорт»

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С 11 по 16 сентября 2024 года в Нижнем Новгороде будут проходить II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского, в рамках которых пройдёт Всероссийский форум «Вера и спорт»
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с открытием II Всероссийских спортивных игр
святого благоверного князя Александра Невского.
Уникальное спортивное мероприятие проводится при поддержке
Русской Православной Церкви, Министерства спорта, правительства Нижегородской области. И сегодня объединяет в древнем городе юных атлетов из нашей страны и Республики Беларусь.
В России развитие спорта и физической культуры, патриотическое воспитание подрастающего поколения являются главными национальными приоритетами. Большая работа в этом направлении ведётся в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». И, конечно, проведение Игр – пример успешного государственно-церковного взаимодействия. Добрые инициативы РПЦ
и других конфессий по организации соревнований находят поддержку
в обществе. Такие мероприятия способствуют формированию гармоничной личности, воспитывают у молодёжи уважительное отношение к людям разных религий и национальностей, любовь к Родине.
В течение нескольких дней сотни талантливых юношей и девушек примут участие в соревнованиях по баскетболу, самбо, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, а также выполнят нормативы ГТО. Каждый сможет продемонстрировать свои лучшие качества – выносливость, целеустремлённость, командную сплочённость, волю к победе. Порадовать тренеров и болельщиков своими выступлениями.
По традиции в рамках Игр пройдёт форум «Вера и спорт», где будут рассмотрены важные темы, посвящённые популяризации здорового образа жизни, приобщению подрастающего поколения к спортивным занятиям,
а также укреплению межнациональных и межконфессиональных дружественных связей, сохранению памяти и духовного наследия святого благоверного князя Александра Невского.
Уверен, что вам понравится в Нижнем Новгороде – нашем уникальном регионе с удивительной природой, богатой историей и необыкновенной энергетикой. А участие в Играх будет удачным и откроет дорогу к покорению новых спортивных высот.
Желаю участникам отличного настроения, яркой спортивной борьбы
и успехов, а гостям – позитивных эмоций.
М.Мишустин
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