Тренировки с чемпионами: горожан приглашают на занятия в самокат-школы «Московских сезонов»

В скейт-парках на площадках «Московских сезонов» открыто шесть центров обучения езде на самокате. Здесь горожане могут не только бесплатно освоить базовые навыки катания, но и отточить сложные элементы.

В самокат-школах «Московских сезонов» работают более 20 профессиональных спортсменов и опытных тренеров. Среди них чемпион России Дмитрий Фазолов, победитель всероссийского фестиваля «Прорыв» Артем Кравченко, легенда отечественного самокатного спорта и главный тренер сборной России Юрий Акимов, бронзовый призер чемпионата Москвы, чемпион России в дисциплине «Стрит» Константин Козлов и спортсмен с десятилетним стажем катания Вячеслав Калькаев. Они тренируют посетителей любого уровня подготовки, находя индивидуальный подход к каждому. Многие их ученики занимали призовые места в соревнованиях.

Самокатный спорт быстро набирает популярность. Он развивает координацию, выносливость и силу, а занятия им полезны людям почти любого возраста.

Весь сентябрь московские самокат-школы будут работать ежедневно с понедельника по субботу с 16:30 до 18:30. Площадки открыты для посетителей от шести лет.

Цикл городских уличных мероприятий «Московские сезоны» — это масштабные праздники и ярмарки, сменяющие друг друга на протяжении года. Среди них — новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», яркая «Московская весна», исторический фестиваль «Времена и эпохи», гастрономические «Москва — на волне. Рыбная неделя», «Золотая осень» и другие мероприятия.

