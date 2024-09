Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

День программиста утверждён указом Президента РФ от 11 сентября 2009 г. Праздник отмечают в 256-й день в году. Такой выбор объясняется тем, что 256 – максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием. При этом 256 = 28, где 2 символизирует двоичную систему счисления, а 8 – количество битов в одном байте.

Поскольку 2024 г. – високосный, праздничные торжества выпадают не на 13, а на 12 сентября.

Роль программистов в современном обществе очень велика. Плоды их трудов используют миллионы людей во всём мире в самых разных сферах жизни: в образовании и науке, в промышленности и бизнесе, в медицине, транспорте, освоении космоса.

С каждым годом всё больше студентов выбирают это востребованную и престижную профессию. Получить её можно в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете, поступив на одно из направлений бакалавриата или магистратуры: 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика, 01.04.02 Прикладная математика и информатика (программа: Информационные технологии и математическое моделирование в строительстве), 09.04.02 Информационные системы и технологии (программа: Программирование и ТИМ-технологии в строительстве), 09.04.03 Прикладная информатика (Разработка программного обеспечения для решения задач в сфере строительства).

О подготовке специалистов в сфере программирования в СПбГАСУ рассказала Ольга Яркова, и. о. заведующего кафедрой информационных систем и технологий. По её словам, в рамках программ бакалавриата на освоение навыков программирования направлен цикл дисциплин: «Программирование для ЭВМ», «Разработка программного обеспечения/Объектно-ориентированное программирование», «Системное программирование», «Кроссплатформенное программирование», «Программирование на языке Python», «Программирование для Интернет» и ряд других, охватывающих весь процесс обучения в вузе.

«Студенты в совершенстве осваивают несколько языков программирования и современные программные платформы для разработки приложений. В рамках программ магистратуры студенты осваивают технологии программирования в графических пакетах, специализируются на программировании в строительной сфере. Наши выпускники успешно работают в сфере программирования и, начиная со старших курсов, трудоустраиваются в компаниях Grokhotov Studio, ООО “ПЭРКО-ВЭБ”, ООО “АванСофт”, ООО “Топвизор”, Quantori, The Invaders, ГК “Монополия”, ООО “Симетра Групп” и других», – сообщила Ольга Николаевна.

Поздравляем программистов с праздником и желаем профессиональных успехов!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/s-dnyem-programmista/

MIL OSI