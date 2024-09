Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри — Пенино — Шарапово

Source: MIL-OSI Russian Language News

Открыта первая очередь трассы Мамыри — Пенино — Шарапово. Это самый крупный участок дублера Калужского шоссе. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Создание дорожного каркаса — один из приоритетов программы развития ТиНАО. Ключевой проект на ближайшие годы — строительство дублера Калужского шоссе. Дорога длиной около 23 километров пройдет от станции метро “Тютчевская” до Троицка», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина

Открытый сегодня участок дублера (от автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до трассы Середнево — Марьино — Десна) — третий по счету, первые два были построены в 2021–2022 годах. Длина самого крупного — почти 10 километров. Здесь возведено четыре искусственных сооружения, выполнено переустройство 115 километров инженерных коммуникаций, а также установлены шумозащитные экраны.

Новая трасса улучшит транспортное обслуживание районов Коммунарка (поселок завода Мосрентген, ЖК «Испанские кварталы», деревни Николо-Хованское, Прокшино и Летово), Филимонковский и Троицк, где проживают более 320 тысяч горожан. К 2040 году численность населения в районах, прилегающих к трассе, вырастет примерно до 600 тысяч человек.

Благодаря вводу дублера жителям удобно будет добираться до станций метро «Прокшино» Сокольнической линии, «Тютчевская» и «Корниловская» Троицкой линии, Хованскому кладбищу и другим важным городским объектам.

По предварительной оценке, нагрузка на Калужское шоссе снизится до 15 процентов, на Киевском шоссе — до шести процентов.

Дублер Калужского шоссе сейчас готов на 60 процентов.

До конца года должно быть завершено строительство участка от станции метро «Тютчевская» до Проектируемого проезда № 7502.

Оставшиеся два участка общей протяженностью 12,2 километра еще проектируются.

