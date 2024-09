«Силовые машины» — больше, чем работа. Политехники встретились с представителями компании

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Башне Политеха состоялась первая встреча студенческого конструкторского бюро (СКБ) АО «Силовые Машины» в новом учебном году. На мероприятии присутствовали студенты и кураторы от компании и университета, которые представили основные направления работы СКБ и рассказали о возможностях. Участников также познакомили с текущими проектами бюро, перспективами карьерного роста и условиями отбора.

«Силовые машины — больше, чем работа» — основной тезис кадровой политики в компании уже много лет. Возможности могут быть как карьерные (конференции, конкурсы, обучение), так и личностные — предприятие активно поддерживает творческие и личностные инициативы.

Мы всегда рады любознательным и заинтересованным студентам с огоньком в глазах. В ближайшее время начнём рассматривать заявки, которые подали ребята, активно проводить собеседования, принимать студентов, выдавать офферы. Следующий рубеж в октябре: планируем провести Welcome Day для тех, кто попадет в проект, подробно расскажем про то, что ждет ребят, дадим ценные советы и одарим сувениркой от ”Силовых Машин” , — поделилась менеджер по развитию персонала АО «Силовые машины» Дарья Лычева.

Она также представила программу «Развитие инжиниринга», в рамках которой сотрудники участвуют в конкурсах, инженерном клубе и развитии профессиональных компетенций. Дарья подробно рассказала об условиях работы в СКБ, включающих в себя оформление целевого и трудового договора, выплату стипендии, смешанный график и формат работы.

О составах студенческого конструкторского бюро по направлениям рассказал куратор от СПбПУ Арсентий Клюев, старший преподаватель Высшей школы энергетического машиностроения и младший научный сотрудник Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг».

В этом году СКБ ведёт набор на следующие направления: «Газовые турбины», «Паровые турбины», «Гидравлические турбины», «Турбогенераторы», «Техническое управление заводов «ЛМЗ» и «Электросила». На каждом из них есть свои кураторы от Политеха, которые будут сопровождать студентов в процессе работы и учёбы с самого первого дня.

Технические задания, календарный план работы, дорожная карта, промежуточные отчеты — лишь внешняя рамка работы над проектом, которым занимаются студенты в СКБ. На самом деле это полноценное включение в работу промышленного предприятия, которое позволяет будущим инженерам наращивать уровень своих профессиональных компетенций.

Для Арсентия Клюева это уже не первый Meet Day студенческого конструкторского бюро: Набор в 2024–2025 году — это пятый, юбилейный набор студентов в СКБ ”Силовые машины — Политех”. Для меня большая честь и ответственность быть частью этого проекта с самого его начала в нашем университете. Большое количество ребят прошло через эту школу, многие уже в течение нескольких лет успешно трудятся как в ”Силовых машинах”, так и на других предприятиях энергомашиностроительной отрасли. Ребята, которые еще совсем недавно были студентами, сами становятся кураторами, защищают бакалаврские работы, магистерские дипломы, учатся в аспирантуре и свой вносят вклад в инженерное дело здесь и сейчас благодаря навыкам и опыту, полученному в СКБ. Студенческое конструкторское бюро — это в первую очередь люди: студенты, кураторы, организаторы, координаторы и все причастные к этому большому делу. Хочу поздравить всех с очередным наступившими учебным годом, пожелать успехов в освоении как никогда актуальной профессии инженера. Ждем вас в нашем СКБ .

На мероприятии выступил также и студент-магистрант, карьера которого началась в СКБ Александр Емельянов. Он инженер-программист 3-й категории в Бюро разработки управляющих программ.

«„Силовые машины“ крупная, но при этом гибкая компания, в которой на каждом шаге будут слышать ваши интересы: начиная от согласования ТЗ в СКБ вплоть до перевода на другую должность, — говорит Александр. Полученные навыки работы в бюро я использую каждый день в своей работе. Умение моделировать необходимо при создании моделей деталей и заготовок, которые необходимо обработать на станках с ЧПУ. А без знания, как строится технологический процесс, я бы не понимал, какую обработку необходимо назначить на заготовку и какие параметры перемещений задать рабочим органам станка».

Александр отметил, что после успешного окончания студенческого конструкторского бюро и перехода в бюро разработки управляющих программ, на себе ощутил особые преимущества, которые так важны для молодого специалиста: ускоренный карьерный рост, решение прикладных задач и, конечно же, открытый, постоянно развивающийся коллектив.

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/silovye-mashiny-bolshe-chem-rabota-politekhniki-vstretilis-s-predstavitelyami-kompanii/

